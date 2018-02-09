وزير الأوقاف يلقى خطبة الجمعة بالدقهلية احتفالا بعيدها القومى





الدقهلية- شريف الديب - محمد حيزة

أدى الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، بصحبتهما الدكتور أحمد شعراوى محافظ الدقهلية، واللواء أحمد صقر محافظ الغربية واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، واللواء فايز شلتوت السكرتير العام للمحافظة، والمهندس مختار الخولى السكرتير المساعد، والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة فى إطار احتفالات الدقهلية بعيدها القومى.

وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة والتى أكد خلالها على ضرورة تماسك الأمة الإسلامية، وتحدث عن بسالة شاب المنصورة فى التصدى للاحتلال والحملات الصليبية التى غزت الأراضى العربية والإسلامية، وأسر الملك لويس التاسع ملك فرنسا بدار بن لقمان، وذلك بوحدة وتماسك المجتمع، مع وجود وحدة الهدف ووحدة الصف الإسلامى.

وتابع وزير الأوقاف، أن مصر بوحدتها ووحدة صفها وتكاتفها، استطاعت أن تدحر الإرهاب، فى الداخل والخارج، وسد منابع الشر وتجفيفها، والقضاء على الفتن، ومحاصرة كل من كانوا يوجهون للأفكار الباطلة الآثمة، التى لا يرضاها الله.