وزير الأوقاف: المساهمة فى استخراج 20 ألف رقم قومى جديد للمرأة المعيلة

وزير الأوقاف: المساهمة فى استخراج 20 ألف رقم قومى جديد للمرأة المعيلةالجمعة، 09 فبراير 2018 12:16 ص
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
كتب لؤى على
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قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، المساهمة بتمويل استخراج 20 ألف رقم قومي جديد من باب البر ، ليصل إجمالى ما تم ويتم استخراجه من بطاقات الرقم القومى للسيدات غير القادرات والمعيلات بتمويل من وزارة الأوقاف 40 ألف بطاقة رقم قومى.
يأتى ذلك فى ضوء رسالة الأوقاف في خدمة المجتمع وبعد نجاح البروتوكول المشترك بين الأوقاف والمجلس القومي للمرأة والذي تم بموجبه استخراج 20 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات المعيلات وغير القادارات اللائي يستخرجن بطاقة الرقم القومي لأول مرة للتمكن من الحصول على حقهن في الدعم العيني أو المالى، وذلك بمعرفة المجلس القومي للمرأة وتمويل إدارة البر بديوان عام وزارة الأوقاف.
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