وزيرة الهجرة: توفير كل التسهيلات للمصريين بالخارج للمشاركة فى الانتخابات

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أكدت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج أن مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية المرتقبة لا تقل أهمية عن دور رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية بشمال سيناء فى الدفاع عن الوطن من خطر الإرهاب.

وقالت وزيرة الهجرة - فى تصريحات لها اليوم خلال تواجدها فى فرنسا - ان الغرض من جولتها الخارجية التى استهلتها أمس بالتوجه إلى باريس هو حشد المصريين فى الخارج للإدلاء بأصواتهم بحرية و شفافية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة انطلاقا من الواجب الوطنى الذى يحتم عليهم ذلك، فضلا عن عرض إنجازات الدولة المصرية و الاستماع إلى مشاكل الجاليات المصرية التى تختلف من بلد إلى أخر.

وأوضحت نبيلة مكرم أن المحافظة على الوطن و تثبيت الدولة المصرية من الخارج مهم جدا و انه من الضرورى أن يشعر المصريون المغتربون إنهم من موقعهم فى بلد المهجر يمكنهم المشاركة فى صنع مستقبل بلادهم.

وحول التسهيلات المقدمة للمصريين فى الخارج فى العملية الانتخابية، قالت نبيلة مكرم ان الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع وزارة الخارجية و السفارات توفر كل التسهيلات الممكنة للمصريين و تقوم بتوعية المواطنين، من خلال مهام تعريفية، بكيفية الأدلاء بأصواتهم و ما يتطلبه ذلك من مستندات.

وأوضحت أن المواطن المقيم فى فرنسا و المتواجد بشكل مؤقت فى بلد مثل المملكة المتحدة على سبيل المثال من حقه الأدلاء بصوته هناك كما أن المصرى المقيم فى مصر و المتواجد بشكل عابر فى فرنسا يمكنه الانتخاب فيها .

وأضافت أن التصويت يتطلب حيازة بطاقة الرقم القومى حتى و ان كانت منتهية الصلاحية، مشيرة، من ناحية أخرى، إلى ان من اهم العقبات هى بعد المسافة بين مناطق تجمع المصريين و مقار البعثات الدبلوماسية و إلى أن هناك تواصل مع السفارات و رجال الأعمال للمساعدة فى توفير وسائل انتقال.

وأشادت مكرم بالمشاركة الفعالة للمرأة المهاجرة فى الانتخابات و حرصها على التواجد يوم الاقتراع، واصفة الامتناع عن التصويت بانه تقصير فى واجب المواطن فى الخارج تجاه دولته.

وفيما يتعلق باليات تواصل وزارة الهجرة مع الجاليات، قالت وزيرة الهجرة ان هناك سبلا كثيرة للتواصل مع المصريين فى الخارج و يأتى فى مقدمتها الزيارات التى تقوم بها لمختلف البلدان للتواصل بشكل مباشر معهم و كذلك من خلال الموقع و البريد الألكترونى للوزارة و الخط الساخن لتلقى المشاكل.

وأشارت الوزيرة أيضا إلى استضافة مصر لأبناء الجيل الثانى و الثالث و تعريفهم بالأمن القومى المصرى من خلال أكاديمية ناصر العسكرية و إشراكهم فى زيارات ميدانية لوحدات الصاعقة و لبانوراما 6 أكتوبر و لقناة السويس.

كما ذكرت بالمؤتمرات "مصر تستطيع" التى تم عقدها، مؤكدة ان المؤتمر القادم سينظم فى 25 و 26 فبراير عن مياه النيل و الذى يهدف ايضا إلى جذب العقول المهاجرة .

وأضافت أن وزارة الهجرة متواصلة مع أبناء الجالية على كافة المستويات، و تدخلت للوقوف بجانب الرعايا المصريين الذين تعرضوا لمشاكل فى بعض البلدان العربية، فى رسالة مهمة جدا للمصرى فى الخارج.

وعن اهم مطالب المصريين التى استجابت لها الوزارة، قالت نبيلة مكرم ان شحن جثمان المتوفى بات ممكنا بدون شهادة الإعسار (الفقر) التى كانت تطلب من أسرة المتوفى، و ذلك بفضل البروتوكول الذى أبرمته وزارة الهجرة مع مؤسسة "مصر الخير" التى تتحمل نفقات شحن الجثامين.

و لفتت إلى استحداث نظام " الشباك الواحد" للمصريين فى الخارج فى وزارتى الاستثمار و الأسكان و إدارة التجنيد و مصلحة الأحوال المدنية و فى الهجرة و الجوازات و الجنسية.

كما نوهت إلى المعسكرات التى يتم تنظيمها لأبناء الجيل الثانى و الثالث و إلى استضافة 150 شابا و شابة فى مؤتمر الشباب الأخير فى شرم الشيخ الذى نظمه شباب البرنامج الرئاسى.

وأضافت أن العقول المهاجرة يتم الاستفادة منها من خلال "مصر تستطيع"، مذكرة بعمل أول أطلس شمسى لمصر من خلال الدكتور هشام العسكرى فى لوس انجلوس، مشيرة أيضا إلى دور مستشفى مجدى يعقوب و إلى تدشين اول مجموعة صداقة برلمانية مصرية استرالية بواسطة النائبة عزة على .

و حول الدور الذى يمكن ان يلعبه المصريون فى الخارج لدعم مسيرة التنمية فى مصر، أكدت وزيرة الهجرة ان هناك مشروعات قومية كبرى من المهم جدا مشاركتهم فيها من خلال الشباك الذى تم تخصيصه لهم فى الهيئة العامة للاستثمار بالاضافة إلى امكانية دعمهم للمستشفيات المجانية مثل مستشفى "57" و مستشفى الأورمان و هو المستشفى الوحيد لعلاج السرطان فى الصعيد.

وبشأن كيفية تنظيم عمل الجاليات فى الخارج، أكدت وزيرة الهجرة انه جارى صياغة مشروع قانون لتنظيم الكيانات المصرية فى الخارج حتى يتم تسجيل لدى وزارة التضامن الاجتماعى فى مصر كل الكيانات التى تتحدث باسم الدولة فى الخارج و يتم من ثم العمل معها.

وأضافت وزيرة الهجرة: " نحن نؤمن بالدبلوماسية الشعبية المتمثلة فى هذه الكيانات و لكنها بحاجة للتنظيم بالشكل اللائق الذى يسمح لها بمساعدة الدولة...".

وكانت نبيلة مكرم التقت مساء الخميس بأبناء و رموز الجالية المصرية بفرنسا بمقر السفارة المصرية بباريس لحثهم على المشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية و ذلك بحضور السفير ايهاب بدوى سفير مصر بفرنسا و مندوبها الدائم باليونسكو و اعضاء البعثة الدبلوماسية.

وغادرت وزيرة الهجرة اليوم الجمعة باريس متوجهة إلى واشنطن فى إطار الجولة المكوكية التى تقوم بها بتكليف من رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل لعدد من البلدان الأكثر كثافة لتواجد المصريين فى الخارج و التى تشمل إلى جانب فرنسا و الولايات المتحدة كل من الكويت و السعودية و الاردن و ايطاليا و استراليا و كندا.