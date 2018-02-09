واشنطن تطالب بـ"وقف فورى" للهجمات على المدنيين السوريين

واشنطن تطالب بـ"وقف فورى" للهجمات على المدنيين السوريينالجمعة، 09 فبراير 2018 12:09 ص
أطفال سوريا - أرشيفية
(أ ف ب)
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طالبت الولايات المتحدة، النظام السورى والقوات الروسية بوقف ضرباتهم الجوية الأخيرة والهجمات الكيميائية المفترضة على مدنيين سوريين محاصرين.
وفى بيان لوزارة الخارجية، أيدت واشنطن دعوة الأمم المتحدة لوقف لإطلاق النار فى الغوطة الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة، وطالبت بأن تقوم موسكو بضبط حليفها النظام السوري.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت: "يجب وقف هذه الهجمات فورا".
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