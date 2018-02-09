واشنطن: الحشد الشعبى استخدم أسلحة أمريكية فى العراق





أ ف ب

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، إن أسلحة أمريكية بينها دبابات ابرامز مخصصة للجيش العراقى، استخدمت من قبل مليشيات مؤيدة لإيران فى المعارك ضد المتطرفين فى العراق، قبل أعادتها للجيش.

وأوضح اريك باهون المتحدث باسم الوزارة، أن "دبابات من نوع ابرامز ام1 بيعت للحكومة العراقية فى السنوات العشر الأخيرة فى أطار برنامج مبيعات عسكرية" تديره الخارجية الأمريكية.

وبموجب الاتفاق مع واشنطن، لا ينبغى أن تستخدم هذه الدبابات إلا من الجيش العراقى لكن "اكتشفنا أن معدات أمريكية المصدر بما فيها دبابات ابرامز وجدت عدة مرات بأيدى بعض مجموعات قوات الحشد الشعبي"، بحسب المتحدث.

وتهيمن على قوات الحشد الشعبى فى العراق مليشيات شيعية مقربة جدا من طهران، وباتت هذه القوات دعامة لا غنى عنها للقوات المسلحة العراقية فى مواجهة المسلحين.