video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 فبراير 2018 09:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

واشنطن: الحشد الشعبى استخدم أسلحة أمريكية فى العراق

الجمعة، 09 فبراير 2018 10:20 م
واشنطن: الحشد الشعبى استخدم أسلحة أمريكية فى العراق الحشد الشعبى- أرشيفية


أ ف ب
إضافة تعليق

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، إن أسلحة أمريكية بينها دبابات ابرامز مخصصة للجيش العراقى، استخدمت من قبل مليشيات مؤيدة لإيران فى المعارك ضد المتطرفين فى العراق، قبل أعادتها للجيش.

وأوضح اريك باهون المتحدث باسم الوزارة، أن "دبابات من نوع ابرامز ام1 بيعت للحكومة العراقية فى السنوات العشر الأخيرة فى أطار برنامج مبيعات عسكرية" تديره الخارجية الأمريكية.

وبموجب الاتفاق مع واشنطن، لا ينبغى أن تستخدم هذه الدبابات إلا من الجيش العراقى لكن "اكتشفنا أن معدات أمريكية المصدر بما فيها دبابات ابرامز وجدت عدة مرات بأيدى بعض مجموعات قوات الحشد الشعبي"، بحسب المتحدث.

وتهيمن على قوات الحشد الشعبى فى العراق مليشيات شيعية مقربة جدا من طهران، وباتت هذه القوات دعامة لا غنى عنها للقوات المسلحة العراقية فى مواجهة المسلحين.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

70 منظمة إنسانية و1850 شركة دولية متنوعة تشارك بمؤتمر إعادة اعمار العراق

العراق: مقتل مدنى وإصابة 3 آخرين فى هجومين شمالى وغربى بغداد

الحشد الشعبى

اخبار العراق

اخبار العرب

العرب اليوم

اخبار امريكا



لا تفوتك
فيديو.. المتحدث العسكرى: "سيناء 2018" تستهدف السيطرة على منافذ الدولة

فيديو.. المتحدث العسكرى: "سيناء 2018" تستهدف السيطرة على منافذ الدولة

مفاجأة.. الأهلى يمنح إنبى 30% من قيمة بيع أو إعارة صلاح محسن

مفاجأة.. الأهلى يمنح إنبى 30% من قيمة بيع أو إعارة صلاح محسن

حلم الثلاثية التاريخية يقترب.. برشلونة يكتب التاريخ فى ليلة الصعود لنهائى كأس ملك إسبانيا.. البارسا يصطاد "خفافيش فالنسيا" بثنائية ويضرب موعداً مع إشبيلية فى مشهد الختام.. وأرقام قياسية بالجملة

حلم الثلاثية التاريخية يقترب.. برشلونة يكتب التاريخ فى ليلة الصعود لنهائى كأس ملك إسبانيا.. البارسا يصطاد "خفافيش فالنسيا" بثنائية ويضرب موعداً مع إشبيلية فى مشهد الختام.. وأرقام قياسية بالجملة

الناجى الوحيد من حادث "أسانسير مستشفى بنها": فقدت أبى و5 من أفراد أسرتى.. أحمد عبدالنبى لـ"اليوم السابع": شاهدت أختى تصارع الموت.. وأمى حاولت طمأنتى قبل وفاتها.. والإعدام يجب أن يكون مصير من دمروا حياتى

الناجى الوحيد من حادث "أسانسير مستشفى بنها": فقدت أبى و5 من أفراد أسرتى.. أحمد عبدالنبى لـ"اليوم السابع": شاهدت أختى تصارع الموت.. وأمى حاولت طمأنتى قبل وفاتها.. والإعدام يجب أن يكون مصير من دمروا حياتى

عادل إمام يصور "عوالم خفية" لمدة أسبوع فى الإسكندرية

عادل إمام يصور "عوالم خفية" لمدة أسبوع فى الإسكندرية

مروان محسن يعلن جاهزيته لقيادة هجوم الأهلى أمام المقاولون

مروان محسن يعلن جاهزيته لقيادة هجوم الأهلى أمام المقاولون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة