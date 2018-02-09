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هشام شوقى وكيلا لوزارة الصحة بالشرقية

الجمعة، 09 فبراير 2018 01:47 ص
هشام شوقى وكيلا لوزارة الصحة بالشرقية الدكتور أحمد عماد وزير الصحة


الشرقية - إيمان مهنى
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قرر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة ، ترقية الدكتور حسام أبو ساطي وكيل لمديرية الشرقية، رئيسا لقطاع الأقاليم بالوزارة.

و تكليف الدكتور هشام شوقي، وكيلا للوزارة بالمحافظة.
 
ويشار أن هشام شوقي مدير الطب العلاجى بالدقهلية، ومن القيادات الطبية الشابة المشهود له بالكفاءة .
 
 

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