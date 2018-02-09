هشام شوقى وكيلا لوزارة الصحة بالشرقية





الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة ، ترقية الدكتور حسام أبو ساطي وكيل لمديرية الشرقية، رئيسا لقطاع الأقاليم بالوزارة.

و تكليف الدكتور هشام شوقي، وكيلا للوزارة بالمحافظة.

ويشار أن هشام شوقي مدير الطب العلاجى بالدقهلية، ومن القيادات الطبية الشابة المشهود له بالكفاءة .