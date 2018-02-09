نيابة المحلة تقرر حبس طالبين ثانوى 4 أيام لسرقتهما سيارة مدرسهما بالمحلة

نيابة المحلة تقرر حبس طالبين ثانوى 4 أيام لسرقتهما سيارة مدرسهما بالمحلةالجمعة، 09 فبراير 2018 12:25 ص
حبس-أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
إضافة تعليق
قرر رئيس نيابة أول المحلة حبس طالبين ثانوى 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد قيامهما بسرقة سيارة مدرسهما على أن يراعى التجديد لهما فى الميعاد كان ضباط قسم اول المحلة قد تمكنوا من ضبط طالبين بالمرحلة الثانوية إثر قيامهما بسرقة سيارة مدرس كيمياء مقيم بقرية شبرابابل بمركز المحلة والتجول بها يوميا على مدار 10 أيام كاملة.
كان محمد عرفه الكريمة مدرس كمياء قد حرر محضرا بقيام مجهولين بسرقة سيارته أثناء ركنها أمام مقر الدرس الخصوصى.
ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، ضم العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والمقدم محمد عاصم وكيل فرع البحث والرائد هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة.
وتوصلت التحريات إلى قيام طالبين بسرقة مفتاح السيارة بعد مغافلته وسرقة السيارة، تم ضبطهما والسيارة المسروقة بعد أن ارشدا عن مكان إخفائها، تحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة حبسهما4أيام على ذمة التحقيق.
إضافة تعليق
مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو
من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة