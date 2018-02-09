نيابة المحلة تقرر حبس طالبين ثانوى 4 أيام لسرقتهما سيارة مدرسهما بالمحلة





الغربية – عادل ضرة

قرر رئيس نيابة أول المحلة حبس طالبين ثانوى 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد قيامهما بسرقة سيارة مدرسهما على أن يراعى التجديد لهما فى الميعاد كان ضباط قسم اول المحلة قد تمكنوا من ضبط طالبين بالمرحلة الثانوية إثر قيامهما بسرقة سيارة مدرس كيمياء مقيم بقرية شبرابابل بمركز المحلة والتجول بها يوميا على مدار 10 أيام كاملة.

كان محمد عرفه الكريمة مدرس كمياء قد حرر محضرا بقيام مجهولين بسرقة سيارته أثناء ركنها أمام مقر الدرس الخصوصى.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، ضم العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والمقدم محمد عاصم وكيل فرع البحث والرائد هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة.

وتوصلت التحريات إلى قيام طالبين بسرقة مفتاح السيارة بعد مغافلته وسرقة السيارة، تم ضبطهما والسيارة المسروقة بعد أن ارشدا عن مكان إخفائها، تحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة حبسهما4أيام على ذمة التحقيق.