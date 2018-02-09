ننشر الصور الأولى لحادث تفجير مسجد بنغازى فى ليبيا

ننشر الصور الأولى لحادث تفجير مسجد بنغازى فى ليبياالجمعة، 09 فبراير 2018 05:31 م
تفجير مسجد بنغازى
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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وقع تفجير اليوم الجمعة داخل مسجد سعد بن عبادة بمنطقة الماجورى فى مدينة بنغازى الليبية.
وقالت مسئولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء فاديا البرغثى، فى تصريح إلى "بوابة الوسط"، إن المستشفى تسلم حتى هذه اللحظة جثمان قتيل واحد، و55 جريحًا إصاباتهم متفاوتة بين البسيطة والمتوسطة والحرجة.
وفى السياق ذاته، لم تصدر أى جهة أمنية أو عسكرية أى تصريح رسمى حتى الآن حول الانفجار، وسط تضارب المعلومات بين شهود العيان من الجرحى عن نوع التفجير إذا ما كان بحقيبة داخل المسجد أو أمام المسجد.
جانب من التفجير
أثار التفجير بالمسجد
جانب من آثار التفجير
مسجد بنغازى
تواجد شرطة بنغازى
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