video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 فبراير 2018 04:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فى الحرب على الإرهاب..

نقابتا الخدمات الإدارية والعاملين بالصحافة تدعمان الجيش والشرطة

الجمعة، 09 فبراير 2018 11:21 م
نقابتا الخدمات الإدارية والعاملين بالصحافة تدعمان الجيش والشرطة اتحاد العمال


كتب - محمود راغب
إضافة تعليق

أعلن ممدوح بلال رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية اليوم باسمه وباسم اعضاء مجلس إدارة النقابة العامة وكل عمال الخدمات الإدارية والاجتماعية يؤيدون القوات المسلحة فيما اتخذته من الإعلان عن عملية شاملة بمختلف الاتجاهات الاستراتيجية للقضاء على العناصر الإرهابية فى كل إنحاء البلاد والتى جاءت تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الاعلى للقوات المسلحة.

وقال بلال فى بيان صحفى، إن ما جاء فى البيان الاول للقوات المسلحة صباح اليوم عن العملية الشاملة للقضاء على الارهاب 2018 يهدف الى تطهير مصر من العناصر الإرهابية والقضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره مناشدا جموع الشعب المصرى بكل فئاته للوقوف مساندا وداعما لقواتنا المسلحة والشرطة فى حربهم ضد الإرهاب.

وفى سياق متصل، تابعت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام ملحمة التطهير لسيناء الحبيبة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من الإرهاب الذى حاول أن ينفث سمومه على أرض سيناءالحبيبة منذ رحيل الإخوان وحتى الآن.

وأضافت فى بيان صحفى: "كالعادة تسطر القوات المسلحة المصرية مع رجال الشرطة المصرية، ملحمة بابناء مصر من الجيش والشرطة لتطهير سيناء نهائيا من آثار قوى الشر بأرض سيناء الحبيبة".
 
وأعلنت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام خاصة وعمال مصر حماة النهضة التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى وقوفهم حائطا وسدا منيعا أمام تحديات بناء الوطن فى هذه اللحظات العصيبة، كما يعلنون وقوفهم صفا واحدا فى معركة القضاء على الإرهاب الأسود لكى تكون فصلا جديدا فى تاريخ الملحمة الوطنية التى كتبها شعب و شرطة و جيش مصر  بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ  ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.
 
واختتمت بيانها: "نعلن باسم العمال المصريين دعمنا المطلق لمعركة تحرير بلادنا من الإرهاب الأسود".

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب شمال سيناء: أبناء المحافظة يدعمون الجيش والشرطة فى القضاء على الإرهاب

التحالف المصرى: بيان العملية "سيناء 2018" بداية حقيقية للقضاء على الإرهاب

حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. والد الشهيد طيار أحمد أبو العطا: لن ننسى شهداء حماة الوطن من الجيش والشرطة.. ويؤكد: خلدنا ذكراه بتحرير توكيلات للسيسي لفترة رئاسة ثانية لاستكمال مسيرة الإنجازات والقضاء على الإرهاب

القوات المسلحة

القضاء على الارهاب

نقابة الخدمات الادارية



لا تفوتك
فيديو.. المتحدث العسكرى: "سيناء 2018" تستهدف السيطرة على منافذ الدولة

فيديو.. المتحدث العسكرى: "سيناء 2018" تستهدف السيطرة على منافذ الدولة

مفاجأة.. الأهلى يمنح إنبى 30% من قيمة بيع أو إعارة صلاح محسن

مفاجأة.. الأهلى يمنح إنبى 30% من قيمة بيع أو إعارة صلاح محسن

حلم الثلاثية التاريخية يقترب.. برشلونة يكتب التاريخ فى ليلة الصعود لنهائى كأس ملك إسبانيا.. البارسا يصطاد "خفافيش فالنسيا" بثنائية ويضرب موعداً مع إشبيلية فى مشهد الختام.. وأرقام قياسية بالجملة

حلم الثلاثية التاريخية يقترب.. برشلونة يكتب التاريخ فى ليلة الصعود لنهائى كأس ملك إسبانيا.. البارسا يصطاد "خفافيش فالنسيا" بثنائية ويضرب موعداً مع إشبيلية فى مشهد الختام.. وأرقام قياسية بالجملة

الناجى الوحيد من حادث "أسانسير مستشفى بنها": فقدت أبى و5 من أفراد أسرتى.. أحمد عبدالنبى لـ"اليوم السابع": شاهدت أختى تصارع الموت.. وأمى حاولت طمأنتى قبل وفاتها.. والإعدام يجب أن يكون مصير من دمروا حياتى

الناجى الوحيد من حادث "أسانسير مستشفى بنها": فقدت أبى و5 من أفراد أسرتى.. أحمد عبدالنبى لـ"اليوم السابع": شاهدت أختى تصارع الموت.. وأمى حاولت طمأنتى قبل وفاتها.. والإعدام يجب أن يكون مصير من دمروا حياتى

عادل إمام يصور "عوالم خفية" لمدة أسبوع فى الإسكندرية

عادل إمام يصور "عوالم خفية" لمدة أسبوع فى الإسكندرية

مروان محسن يعلن جاهزيته لقيادة هجوم الأهلى أمام المقاولون

مروان محسن يعلن جاهزيته لقيادة هجوم الأهلى أمام المقاولون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة