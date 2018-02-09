نقابتا الخدمات الإدارية والعاملين بالصحافة تدعمان الجيش والشرطة





كتب - محمود راغب

أعلن ممدوح بلال رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية اليوم باسمه وباسم اعضاء مجلس إدارة النقابة العامة وكل عمال الخدمات الإدارية والاجتماعية يؤيدون القوات المسلحة فيما اتخذته من الإعلان عن عملية شاملة بمختلف الاتجاهات الاستراتيجية للقضاء على العناصر الإرهابية فى كل إنحاء البلاد والتى جاءت تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الاعلى للقوات المسلحة.

وقال بلال فى بيان صحفى، إن ما جاء فى البيان الاول للقوات المسلحة صباح اليوم عن العملية الشاملة للقضاء على الارهاب 2018 يهدف الى تطهير مصر من العناصر الإرهابية والقضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره مناشدا جموع الشعب المصرى بكل فئاته للوقوف مساندا وداعما لقواتنا المسلحة والشرطة فى حربهم ضد الإرهاب.

وفى سياق متصل، تابعت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام ملحمة التطهير لسيناء الحبيبة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من الإرهاب الذى حاول أن ينفث سمومه على أرض سيناءالحبيبة منذ رحيل الإخوان وحتى الآن.

وأضافت فى بيان صحفى: "كالعادة تسطر القوات المسلحة المصرية مع رجال الشرطة المصرية، ملحمة بابناء مصر من الجيش والشرطة لتطهير سيناء نهائيا من آثار قوى الشر بأرض سيناء الحبيبة".

وأعلنت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام خاصة وعمال مصر حماة النهضة التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى وقوفهم حائطا وسدا منيعا أمام تحديات بناء الوطن فى هذه اللحظات العصيبة، كما يعلنون وقوفهم صفا واحدا فى معركة القضاء على الإرهاب الأسود لكى تكون فصلا جديدا فى تاريخ الملحمة الوطنية التى كتبها شعب و شرطة و جيش مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

واختتمت بيانها: "نعلن باسم العمال المصريين دعمنا المطلق لمعركة تحرير بلادنا من الإرهاب الأسود".