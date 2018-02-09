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نائبة برلمانية: نجع الزمقان بأبوتشت سقط من حسابات الحكومة ويعيش بلا خدمات

الجمعة، 09 فبراير 2018 07:47 م
نائبة برلمانية: نجع الزمقان بأبوتشت سقط من حسابات الحكومة ويعيش بلا خدمات النائبة سحر صدقى فى زيارة لنجع الزمقان بقنا


قنا - وائل محمد
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إنتقدت النائبة سحر صدقى عضو مجلس النواب عن محافظة قنا التجاهل التام من قبل المسؤولين فى تقديم الخدمات التى يحتاجها المواطن البسيط فى محافظة قنا خاصة فى نجع " الزمقان " التابع لقرية بنى برزة بمركز أبوتشت.

و أبدت النائبة البرلمانية إستياءها الشديد من تدنى الخدمات هناك ، موضحة فى الوقت نفسه أن المواطنين فى هذا النجع يستخدمون مياه الترع للشرب ولقضاء حوائجهم من أكل وشرب وغسيل ، مبدية تعجبها الشديد من هذا الإهمال الذى ينتهجه بعض المسؤولين فى محافظة قنا.

وقالت النائبة البرلمانية فى تصريحات صحفية خلال زيارتها التى قامت بها اليوم للنجع أن الأهالى هناك يعيشون تحت خط الفقر وليس على خط الفقر ، مطالبة الحكومة بالتخلى عن سلبيات بعض مسؤوليها والنزول للمواطن البسيط والعمل على سد احتياجاته من كهرباء وماء وبعض الخدمات الاخرى التى تهم المواطن البسيط على حد تعبيرها .

و أوضحت سحر صدقى أن هذا النجع الذى يتعدى سكانة الـ 500 أسرة تقريباً يعيش فى عصر ما قبل التاريخ ، مشيرة إلى أن النجع محروم من الخدمات العامة ويعيشون على أبسط الأمور ، ولا يجدون من يحنو عليهم من الحكومة ، مطالبة الوزارات المعنية بالتوجه إلى هذه النجوع والقرى الفقيرة ، لاننا سنسأل أمام الله على هؤلاء المواطنين.

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اسلاك الكهرباء ممتده على الأشجار والنخيل بدون أعمدة

 

وطالبت النائبة البرلمانية بضرورة إيجاد كوب ماء نظيف للمواطنين فى هذا النجع ، بجانب النظر إلى موضوع الكهرباء هناك حيث أن الأهالى يدفعون أموال مقابل وجود خدمة معقولة لهم ، موضحة أن سلك الكهرباء ممدود على الأشجار ولا يوجد اعمدة كافية لها فى النجع ، مطالبة المسؤولين بضرورة إيجاد حلول سريعة للمأساة التى يعيشها المواطنين و أسرهم هناك.

وقامت النائبة البرلمانية بزيارة النجع اليوم بعد شكاوى من المواطنين ، وحتى تقف بنفسها على المشاكل التى تؤرقهم والعمل على حلها مع المسؤولين فى قنا .

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النائبة سحر صدقى وسط الاهالى خلال الزيارة

 

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جانب من الاهالى
 
الاهالى يستخدمون ماكينة الرى فى الشرب
الاهالى يستخدمون ماكينة الرى فى الشرب
 
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النائبة متحدثة
 
كوب ماء به رواسب طينية
كوب ماء به رواسب طينية

 


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