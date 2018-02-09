موظف يستولى على 30 ألف جنيه من تاجر أدوات صحية لتسهيل حصوله على قرض بالغربية

ألقى العقيد مجدى عوض رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط موظف بالمعاش بعد قيامه بالنصب على تاجر أدوات صحية بمركز قطور، وحصوله على 30 ألف جنيه منه من أصل 60 ألف جنيه، لتسهيل حصوله على قرض بقيمة نصف مليون جنيه من جمعية رجال الأعمال بطنطا، وعدم التزامه بذلك ورفضه رد المبلغ له.

كان تامر السيد بدر تاجر أدوات صحية بقرية أميوط مركز قطور قد تقدم ببلاغ أمام العقيد مجدى عوض رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يتهم"م.ا.ا" مواليد 1969بالمعاش مقيم بلتاج مركز قطور بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على 30 ألف جنيه من أصل 60 ألفا لتسهيل حصوله على قرض بقيمة 500 ألف جنيه من جمعية رجال الأعمال بطنطا وعدم التزامه بذلك ورفضه رد المبلغ.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بسرعة ضبط المتهم، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير إدارة البحث الجنائية، وتوصلت تحريات رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة إلى صحة الواقعة، تم ضبط المتهم واعترف بارتكابها وتعهد برد المبلغ للشاكى، تحرر المحضر 3 أحوال القسم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.