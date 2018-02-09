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موسكو تصف غارات التحالف الدولى على دير الزور بـ"الجريمة"

الجمعة، 09 فبراير 2018 05:01 ص
موسكو تصف غارات التحالف الدولى على دير الزور بـ"الجريمة" التحالف الدولى- أرشيفية


أ ف ب - رويترز
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اعتبر السفير الروسى لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبنزيا، الخميس، أن الغارات التى شنها التحالف الدولى بقيادة واشنطن على محافظة دير الزور "غير مقبولة" واصافا إياها بإنها "جريمة".

وأشار الدبلوماسى الروسى إلى أنه قدم احتجاجا حول هذا الموضوع خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولى يتعلق بالوضع الإنسانى فى سوريا.

وقال نيبنزيا "هذا غير مقبول، مهما تكُن الاسباب"، مضيفا أنه قال للأمريكيين إن وجودهم فى سوريا "غير قانوني" وأن "أحدًا لم يدعهم إلى هناك".

وتابع "يصرّ (الأمريكيون) على انهم يحاربون الإرهاب الدولى هناك. لكننا نرى أنهم يخرجون عن هذا النطاق".

وشدد الدبلوماسى الروسى على أن "التصدى للذين يحاربون الإرهاب الدولى على الارض فى سوريا يُمثّل جريمة".

فيما هدأ وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس المخاوف من إنجرار الولايات المتحدة إلى صراع أوسع فى سوريا وذلك بعد اشتباك عنيف مع قوات مؤيدة للحكومة السورية ليل الأربعاء.

وشهدت محافظة دير الزور توتراً الخميس بعد استهداف التحالف الدولى قوات موالية للنظام السوري.

 

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