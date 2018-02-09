video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 09 فبراير 2018 09:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 6 أشخاص فى إطلاق نار داخل مطعم بالمكسيك

الجمعة، 09 فبراير 2018 08:00 ص
مقتل 6 أشخاص فى إطلاق نار داخل مطعم بالمكسيك حادث فى المكسيك - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

لقى ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم فى أعمال عنف مسلح داخل مطعم فى بلدة تلاكيباكا بولاية جاليسكو المكسيكية .


وقالت مصادر محلية - وفقا لقناة ( روسيا اليوم )  الجمعة - " إن حوالى 10 مسلحين دخلوا مطعم ، كانت فيه مجموعة من الأصدقاء تتناول طعام الغداء ، وفتحوا النار فجأة على رواد المطعم، فقتلوا 5 أشخاص فى الحال، وتوفى سادس فى الطريق إلى المستشفى ".


وأضافت أنه عند وصول رجال الشرطة إلى مكان الحادث، اكتشفوا أن القتلى كانوا مسلحين أيضا، ولكنهم لم يتمكنوا من المقاومة .. مشيرة إلى أن الشرطة ترجح أن تكون هذه العملية تدخل ضمن إطار تصفية الحسابات بين العصابات الإجرامية المحلية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تيلرسون يحذر المكسيك من تدخل روسيا فى انتخاباتها الرئاسية

"الدولية للهجرة": قلقون من ارتفاع وفيات المهاجرين على حدود أمريكا والمكسيك

المكسيك

اخبار المكسيك

المكسيك اليوم

اخبار العالم



لا تفوتك
استجابة فورية للرئيس.. إطلاق وثيقة تأمين لعمال اليومية بقسط شهرى 4 جنيهات

استجابة فورية للرئيس.. إطلاق وثيقة تأمين لعمال اليومية بقسط شهرى 4 جنيهات

10 رسائل لوزيرى خارجية مصر والسودان من القاهرة.. تعرف عليها

10 رسائل لوزيرى خارجية مصر والسودان من القاهرة.. تعرف عليها

مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو

مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو

من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات

من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات

صور.. طالب بالشرقية يبتكر "روبوت" لمساعدة المعاقين على الحركة بدون كرسى

صور.. طالب بالشرقية يبتكر "روبوت" لمساعدة المعاقين على الحركة بدون كرسى

الراقصة الروسية "جوهرة" تنهى إجراءات الإقامة بمصلحة الجوازات فى التحرير

الراقصة الروسية "جوهرة" تنهى إجراءات الإقامة بمصلحة الجوازات فى التحرير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة