مقتل 6 أشخاص فى إطلاق نار داخل مطعم بالمكسيك

مقتل 6 أشخاص فى إطلاق نار داخل مطعم بالمكسيكالجمعة، 09 فبراير 2018 08:00 ص
حادث فى المكسيك - أرشيفية
أ ش أ
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لقى ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم فى أعمال عنف مسلح داخل مطعم فى بلدة تلاكيباكا بولاية جاليسكو المكسيكية .
وقالت مصادر محلية - وفقا لقناة ( روسيا اليوم ) الجمعة - " إن حوالى 10 مسلحين دخلوا مطعم ، كانت فيه مجموعة من الأصدقاء تتناول طعام الغداء ، وفتحوا النار فجأة على رواد المطعم، فقتلوا 5 أشخاص فى الحال، وتوفى سادس فى الطريق إلى المستشفى ".
وأضافت أنه عند وصول رجال الشرطة إلى مكان الحادث، اكتشفوا أن القتلى كانوا مسلحين أيضا، ولكنهم لم يتمكنوا من المقاومة .. مشيرة إلى أن الشرطة ترجح أن تكون هذه العملية تدخل ضمن إطار تصفية الحسابات بين العصابات الإجرامية المحلية.
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