مقتل 4 مسلحين فى هجوم طائرة أمريكية بدون طيار شرق أفغانستان

مقتل 4 مسلحين فى هجوم طائرة أمريكية بدون طيار شرق أفغانستانالجمعة، 09 فبراير 2018 05:59 م
طائرة بدون طيار - أرشيفية
(أ ش أ)
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أعلن مسئول أفغانى أن أربعة مسلحين لقوا مصرعهم إثر سقوط صواريخ من طائرة أمريكية بدون طيار على إحدى السيارات فى إقليم "باكتيا" الواقع شرقى البلاد.
ونقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم قائد شرطة الإقليم "شاه محمد عريان" قوله: "إن الهجوم وقع فى مقاطعة (بارمال) الجبلية بإقليم (باكتيا)"، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.
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