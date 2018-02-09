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مقتل 4 مدنيين فى انفجار لغم بمالى

الجمعة، 09 فبراير 2018 11:01 م
مقتل 4 مدنيين فى انفجار لغم بمالى الجيش المالى- أرشيفية


أ ف ب
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قتل 4 مدنيين على الأقل كانوا عائدين من سوق فى وسط مالى الجمعة، إثر مرور سيارتهم على لغم، وفق ما علم من مسؤولين محليين ومصادر أمنية.

وقال نائب محلى طلب عدم كشف هويته "بحسب حصيلة مؤقتة قتل 4 مدنيين عندما مرت سيارتهم فوق لغم غير بعيد من بلدة كونا. وهناك أيضا 5 جرحى على الأقل".

وأفاد مصدر أمنى محلى "أن السيارة كانت تقل مدنيين عائدين من سوق" متهما "الإرهابيين بزرع لغم لقتلهم".

وأضاف "كان الركاب فى طريقهم إلى بلدة كونا حين انفجر لغم فى سيارتهم. قتل السائق وراكب وراكبتين" مشيرا إلى أن "الحصيلة مؤقتة".


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