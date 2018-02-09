مقتل 11 مسلحا من داعش خلال عمليات عسكرية فى أفغانستان

مقتل 11 مسلحا من داعش خلال عمليات عسكرية فى أفغانستانالجمعة، 09 فبراير 2018 08:36 ص
قوات الجيش الأفغانى
أ ش أ
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أعلن الجيش الأفغانى، مقتل 11 مسلحا على الأقل من تنظيم داعش، خلال عمليات أمنية مشتركة بين قوات الجيش والشرطة فى إقليم نانجرهار بشرق أفغانستان.
ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الجمعة، عن بيان لفيلق "سيلاب 201" التابع للجيش الأفغانى، ان من بين القتلى اثنين من قادة داعش، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ العمليات بالتنسيق بين قوات الشرطة والجيش وقوات الشرطة المحلية فى مقاطعة "ديه بالا".
وأضاف البيان أنه تم تدمير مخابئ تابعة للمسلحين خلال العمليات، بالإضافة إلى مخزن أدوية كانت تستخدمه العناصر المسلحة.
وكان الجيش الأفغانى قد أعلن، أمس الخميس، مقتل 14 مسلحا فى إقليم جاوزان بشمال أفغانستان، من بينهم أجنبيان يحملان جنسية أوزباكستان.
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