مقتل قيادى حوثى مع مرافقيه في غارة للتحالف العربى على محافظة صعدة باليمن





كتب محمد شعلان

أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، بمقتل القيادي في ميليشيات الحوثي الإيرانية حسين علي الهادي مع مرافقيه في غارة للتحالف العربي على محافظة صعدة باليمن.

وكان 36 من ميلشيات الحوثى قتلوا، بينهم قيادى حوثى يدعى محسن محمد الغريبي، الملقب بـ "الرعوي" فى محافظة الجوف اليمنية، وتصدى الجيش اليمنى لهجوم نفذه الحوثيون على برط العنان فى محافظة الجوف.