مقتل شخص على يد شقيقين بسبب علاقة بينه وبين أحد الفتيات بالمنيا





المنيا- حسن عبد الغفار

‏قتل شخصان بمركز أبوقرقاص في المنيا، صديقهما السائق، بعد اكتشافهما وجود علاقة بينه وبين فتاة من خلال مقطع فيديو على هاتف المجني عليه.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، تلقي إخطارًا من العميد منتصر عويضة مدير مباحث المديرية، بالعثور على جثة لشخص في العقد الرابع من عمرة ملقاة بمياه مصرف المحيط.

بتشكيل فريق بحث جنائي، ضم العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، والعقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي جنوب، تم كشف ملابسات الحادث، وتوصلت التحريات إلى أن الجثة لسائق يدعي "محمد-ع" 40 عامًا، وأنه تغيب عن منزله منذ يومين قبل العثور على جثته.

وأفادت التحريات، أن شخص يدعي "ي-ا" 42 عامًا، وابن عمه "ر-ف" مقيمان بإحدي قري أبوقرقاص، قتلا المجني عليه، حينما قام المتهم الأول والذي تربطه صداقه بالمجني عليه باستداجه إلى منزله بمساعدة المتهم الثاني وانهالا عليه ضربًا بقطعة حديدية مما أسفر عن مقتله في الحال، ثم ألقيا جثته بمياه المحيط وتبين أن سبب ارتكابها الحادث وجود علاقه بين المجني عليه وابنة عم المتهمين، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.‏