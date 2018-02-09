video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 فبراير 2018 05:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مقتل شخص على يد شقيقين بسبب علاقة بينه وبين أحد الفتيات بالمنيا

الجمعة، 09 فبراير 2018 09:16 م
مقتل شخص على يد شقيقين بسبب علاقة بينه وبين أحد الفتيات بالمنيا جثه-ارشيفية


المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

‏قتل شخصان بمركز أبوقرقاص في المنيا، صديقهما السائق، بعد اكتشافهما وجود علاقة بينه وبين فتاة من خلال مقطع فيديو على هاتف المجني عليه.
 
كان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، تلقي إخطارًا من العميد منتصر عويضة مدير مباحث المديرية، بالعثور على جثة  لشخص في العقد الرابع من عمرة ملقاة بمياه مصرف المحيط.
 
بتشكيل فريق بحث جنائي، ضم العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، والعقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي جنوب، تم كشف ملابسات الحادث، وتوصلت التحريات إلى أن الجثة لسائق يدعي "محمد-ع"  40 عامًا، وأنه تغيب عن منزله منذ يومين قبل العثور على جثته.
 
وأفادت التحريات، أن شخص يدعي "ي-ا"  42 عامًا، وابن عمه "ر-ف" مقيمان بإحدي قري أبوقرقاص، قتلا المجني عليه، حينما قام المتهم الأول والذي تربطه صداقه بالمجني عليه باستداجه إلى منزله بمساعدة المتهم الثاني وانهالا عليه ضربًا بقطعة حديدية مما أسفر عن مقتله في الحال، ثم ألقيا جثته بمياه المحيط وتبين أن سبب ارتكابها الحادث وجود علاقه بين المجني عليه وابنة عم المتهمين، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.‏
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تعاين جثة سيدة عثر عليها مقطوعة الرأس واليدين بالمرج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظة المتيا

اخبار المنيا

مديرية الامن

ابوقرقاص



لا تفوتك
فيديو.. المتحدث العسكرى: "سيناء 2018" تستهدف السيطرة على منافذ الدولة

فيديو.. المتحدث العسكرى: "سيناء 2018" تستهدف السيطرة على منافذ الدولة

مفاجأة.. الأهلى يمنح إنبى 30% من قيمة بيع أو إعارة صلاح محسن

مفاجأة.. الأهلى يمنح إنبى 30% من قيمة بيع أو إعارة صلاح محسن

حلم الثلاثية التاريخية يقترب.. برشلونة يكتب التاريخ فى ليلة الصعود لنهائى كأس ملك إسبانيا.. البارسا يصطاد "خفافيش فالنسيا" بثنائية ويضرب موعداً مع إشبيلية فى مشهد الختام.. وأرقام قياسية بالجملة

حلم الثلاثية التاريخية يقترب.. برشلونة يكتب التاريخ فى ليلة الصعود لنهائى كأس ملك إسبانيا.. البارسا يصطاد "خفافيش فالنسيا" بثنائية ويضرب موعداً مع إشبيلية فى مشهد الختام.. وأرقام قياسية بالجملة

الناجى الوحيد من حادث "أسانسير مستشفى بنها": فقدت أبى و5 من أفراد أسرتى.. أحمد عبدالنبى لـ"اليوم السابع": شاهدت أختى تصارع الموت.. وأمى حاولت طمأنتى قبل وفاتها.. والإعدام يجب أن يكون مصير من دمروا حياتى

الناجى الوحيد من حادث "أسانسير مستشفى بنها": فقدت أبى و5 من أفراد أسرتى.. أحمد عبدالنبى لـ"اليوم السابع": شاهدت أختى تصارع الموت.. وأمى حاولت طمأنتى قبل وفاتها.. والإعدام يجب أن يكون مصير من دمروا حياتى

عادل إمام يصور "عوالم خفية" لمدة أسبوع فى الإسكندرية

عادل إمام يصور "عوالم خفية" لمدة أسبوع فى الإسكندرية

مروان محسن يعلن جاهزيته لقيادة هجوم الأهلى أمام المقاولون

مروان محسن يعلن جاهزيته لقيادة هجوم الأهلى أمام المقاولون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة