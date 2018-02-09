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مقتل شاب بسبب الخلاف على قيمة هاتف محمول بالعجوزة

الجمعة، 09 فبراير 2018 03:54 م
مقتل شاب بسبب الخلاف على قيمة هاتف محمول بالعجوزة جثة - أرشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
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تكثف مباحث الجيزة تحرياتها للقبض على المتهم بقتل شاب بالعجوزة، بسبب الخلاف على قيمة هاتف محمول، حيث سدد الجانى للضحية طعنة بسلاح أبيض مما أسفر عن مفارقته الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة الطريق الأبيض بالعجوزة، فانتقل الرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، ومعاونه النقيب أحمد عادل إلى محل الواقعة، وكشفت المعاينة والتحريات، مقتل شاب نتيجة إصابته بطعنة نافذة بالبطن، حيث طعنه أحد الأشخاص بسلاح أبيض بسبب الخلاف على قيمة هاتف محمول وفر هاربا، وحرر محضر بالواقعة، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها للقبض على المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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