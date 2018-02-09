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مصرع 4 أشخاص بينهم طفل وسيدة فى 3 حوادث سير بالمنوفية

الجمعة، 09 فبراير 2018 08:55 ص
مصرع 4 أشخاص بينهم طفل وسيدة فى 3 حوادث سير بالمنوفية حادث سير - أرشيفية


أ ش أ
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لقى 4 أشخاص مصرعهم بينهم طفل وسيدة فى 3 حوادث سير مختلفة بمراكز السادات وشبين الكوم وأشمون بمحافظة المنوفية.

وكان مدير أمن المنوفية قد تلقى اخطارات من شرطة النجدة بالحوادث الثلاثة، ففى الحادث الأول لقى كل من "م . ع . م - 28 عاما عامل"، و "م . ع . ع . م - 29 عاما - عامل"، مصرعهما فى حادث تصادم دراجتهما النارية بسيارة على طريق السادات - كفر داوود، وتبين أن الحادث وقع نتيجة انقلاب الدراجة النارية أمام السيارة لوجود قشط بالأسفلت بالطريق واصطدامها بالسيارة.

وفى الحادث الثانى، لقى الطفل "م . ع . ط - 5 أعوام"، مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف بالمخ صدمته سيارة أجرة بشبين الكوم، وبسؤال عمه صاحب محل بقالة، قرر أنه أثناء تواجد نجل شقيقه أمام الكوبرى اصطدمت به السيارة.

وفى الحادث الثالث، لقيت المدعوة "ش . م . م - 54 عاما - ربة منزل"، ومقيمة بدائرة مركز أشمون مصرعها متأثرة بإصابتها بكسر فى الجمجمة صدمتها سيارة نقل حال سيرها مترجلة بذات الناحية، وبسؤال قائد السيارة، قرر أنه أثناء قيادته سيارته وسيره بطريق الفرعونية - ساقية أبو شعرة وأمام عزبة الخولى، حاول مفاداة إحدى السيارات إلا أنه فوجئ بالمتوفاة أمامه فاصطدم بها دون قصد، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق وقررت دفن الجثث.


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