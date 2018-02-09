مصرع طفل صدمته سيارة ملاكي بشبين الكوم في المنوفية





المنوفية - محمود شاكر

لقى طفل مصرعه بعدما صدمته سيارة مسرعة بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية .

تلقت مديرية امن المنوفية، اخطارا يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم التعليمى الطفل " م . ع . ط " 5 سنوات، ومقيم دائرة المركز، مصاباً بإشتباه نزيف بالمخ وتوفى عقب وصوله .

بالإنتقال والفحص وسؤال عمه " ي . ط " 48 سنه، صاحب محل بقاله، ومقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء تواجد نجل شقيقه أمام الكوبرى بذات الناحية إصطدمت به السيارة رقم " م ق أ 3325 أجرة " قيادة " أ . س " 30 سنه، سائق ومقيم بذات الناحية، وبسؤال قائد السيارة الذى حضر من تلقاء نفسه قرر أنه أثناء سيره بالسيارة قيادته فوجئ بتواجد الطفل أمام السيارة ولم يتمكن من مفاداته واصطدم به.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة، نتيجة الإصابات ولا توجد شبهة جنائية، وأشارت التحريات إلي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة ، تم التحفظ على السيارة تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2416 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2018، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة .