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مصرع شخص وإصابة 5 آخرين إثر إنقلاب سيارة نقل بطريق الفيوم الصحراوى

الجمعة، 09 فبراير 2018 11:08 م
مصرع شخص وإصابة 5 آخرين إثر إنقلاب سيارة نقل بطريق الفيوم الصحراوى سيارة اسعاف - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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لقى شخص مصرعه وأصيب 5 موطنين آخرين إثر انقلاب سيارة نقل "ربع نقل" بطريق الفيوم الصحراوى، بسبب انفجار إحدى إطارات نتيجة السرعة الزائدة وجميعهم كانوا فى الصندوق الخلفى للسيارة، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى بطريق الفيوم الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات فيما تم نقل المتوفى و المصابين الى المستشفى.

 

 

 


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