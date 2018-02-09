مصرع شخصين فى حادث تصادم بمدينة "السادات منوفية"





المنوفية - محمود شاكر

لقى شخصان مصرعهما فى حادث تصادم، اليوم الجمعة، بطريق كفر داوود بمدينة السادات فى محافظة المنوفية.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفين بطريق السادات - كفر داوود دائرة المركز ،بالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث السيارة رقم " م أ ر 548 " أتوبيس خاص قيادة " ا . ر. ع " 55 عاما، سائق، ومقيم بمدينة السادات دائرة المركز، ودراجة نارية بدون لوحات قيادة " م . ع . م " 28 عاما، عامل، ومقيم بدائرة مركز منوف، ووقع الحادث نتيجة انقلاب الدراجة النارية أمام الأتوبيس.

أسفر عن الحادث وفاة قائد الدراجة النارية متأثرا بإصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلى بالبطن، ومرافقه " م . ع . ع " 29 عاما، عامل ومقيم بذات الناحية متأثرا بإصابته بكسر بعظام الجمجمة والحوض وتهتك بالأحشاء، وتم نقلهما إلى مستشفى السادات العام .

وبسؤال نجل عم قائد الدراجة " ى . م " 37 سنه، صيدلى، ووالد الثانى عبد المهدى 60 عاما مدرس ومقيمان بذات الناحية، أقروا بمضمون ما جاء بالفحص، ونفيا الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات ولا توجد شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر رقم 2029 جنح مركز السادات لسنة 2018 بالعرض على النيابة، قررت التصريح بدفن الجثة .