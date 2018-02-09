مصرع شاب فى حادث تصادم أعلى كوبرى دمياط العلوى





دمياط-معتز الشربينى

لقى شاب من قرية السنانية بمحافظة دمياط، اليوم الجمعة، مصرعه إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجته البخارية أعلى الكوبرى العلوى بدمياط.

انتقل رجال مرور دمياط إلى موقع الحادث، كما تم إخطار مرفق الإسعاف ونقل المتوفى "زياد محمد" والبالغ من العمر 17عاما، إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصى ، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصريح بدفن جثة المتوفى.