مصرع سيدة وإصابة زوجها فى انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزلهما ببنى سويف





بنى سويف - هانى فتحى

لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها، اليوم الجمعة، فى حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزلهما بقرية صفط النور التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

استقبل مستشفى الفشن المركزى "هدى عدلى محمد" 30 سنة ربة منزل، جثة هامدة، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، فيما تم احتجاز زوجها محمد أمين محمود، مصابا بحروق من الدرجة الأولى، وحالتة العامة خطرة.