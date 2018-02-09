video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 09 فبراير 2018 05:48 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع سيدة وإصابة زوجها فى انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزلهما ببنى سويف

الجمعة، 09 فبراير 2018 03:40 م
مصرع سيدة وإصابة زوجها فى انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزلهما ببنى سويف جثة - أرشيفية


بنى سويف - هانى فتحى
إضافة تعليق

لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها، اليوم الجمعة، فى حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزلهما بقرية صفط النور التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

 

استقبل مستشفى الفشن المركزى "هدى عدلى محمد" 30 سنة ربة منزل، جثة هامدة، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، فيما تم احتجاز زوجها محمد أمين محمود، مصابا بحروق من الدرجة الأولى، وحالتة العامة خطرة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالأسماء.. إصابة 7 فى حادث انقلاب سيارة أجرة على الصحراوى الشرقى

بنى سويف

أخبار بنى سويف

أخبار مصر

مستشفى الفشن

اخبار المحافظات



لا تفوتك
فيديو.. المتحدث العسكرى: "سيناء 2018" تستهدف السيطرة على منافذ الدولة

فيديو.. المتحدث العسكرى: "سيناء 2018" تستهدف السيطرة على منافذ الدولة

مفاجأة.. الأهلى يمنح إنبى 30% من قيمة بيع أو إعارة صلاح محسن

مفاجأة.. الأهلى يمنح إنبى 30% من قيمة بيع أو إعارة صلاح محسن

حلم الثلاثية التاريخية يقترب.. برشلونة يكتب التاريخ فى ليلة الصعود لنهائى كأس ملك إسبانيا.. البارسا يصطاد "خفافيش فالنسيا" بثنائية ويضرب موعداً مع إشبيلية فى مشهد الختام.. وأرقام قياسية بالجملة

حلم الثلاثية التاريخية يقترب.. برشلونة يكتب التاريخ فى ليلة الصعود لنهائى كأس ملك إسبانيا.. البارسا يصطاد "خفافيش فالنسيا" بثنائية ويضرب موعداً مع إشبيلية فى مشهد الختام.. وأرقام قياسية بالجملة

الناجى الوحيد من حادث "أسانسير مستشفى بنها": فقدت أبى و5 من أفراد أسرتى.. أحمد عبدالنبى لـ"اليوم السابع": شاهدت أختى تصارع الموت.. وأمى حاولت طمأنتى قبل وفاتها.. والإعدام يجب أن يكون مصير من دمروا حياتى

الناجى الوحيد من حادث "أسانسير مستشفى بنها": فقدت أبى و5 من أفراد أسرتى.. أحمد عبدالنبى لـ"اليوم السابع": شاهدت أختى تصارع الموت.. وأمى حاولت طمأنتى قبل وفاتها.. والإعدام يجب أن يكون مصير من دمروا حياتى

عادل إمام يصور "عوالم خفية" لمدة أسبوع فى الإسكندرية

عادل إمام يصور "عوالم خفية" لمدة أسبوع فى الإسكندرية

مروان محسن يعلن جاهزيته لقيادة هجوم الأهلى أمام المقاولون

مروان محسن يعلن جاهزيته لقيادة هجوم الأهلى أمام المقاولون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة