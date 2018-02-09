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مصرع ربة منزل صدمتها سيارة مسرعة بطريق الفرعونية فى أشمون بالمنوفية

الجمعة، 09 فبراير 2018 03:01 م
مصرع ربة منزل صدمتها سيارة مسرعة بطريق الفرعونية فى أشمون بالمنوفية حادث سيارة - أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
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لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الجمعة، أسفل عجلات سيارة بطريق الفرعونية ساقية أبو شعرة أمام عزبة الخولى بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "ش . م" 54 سنة، ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، مصابة باشتباه كسر بالجمجمة والفخذ الأيمن وجرح بالجبهة وغياب بالوعة، وحالتها العامة سيئة، ولا يمكن استجوابها، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى، وتوفيت بسيارة الإسعاف أثناء تحويلها. 

وبالانتقال والفحص وسؤال نجلها "م . س . م" 28 سنة، سائق، مقيم بذات الناحية، اتهم "م . ا . م" 59 سنة، سائق، مقيم دائرة المركز قائد السيارة رقم "م ع ر  3584 نقل" حيث اصطدم بوالدته حال سيرها مترجلة بذات الناحية، وبسؤال قائد السيارة أقر بأنه أثناء قيادته سيارته وسيره بطريق الفرعونية ساقية أبو شعرة وأمام عزبة الخولى حاول مفاداة إحدى السيارات، إلا أنه فوجىء بالمتوفية أمامه، فاصطدم بها دون قصد.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن الوفاة نتيجة نزيف بالمخ وتوقف بالقلب، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، فتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6073  جنح مركز أشمون لسنة 2018، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.


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