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مستشفى الباطنة بجامعة المنصورة تسجل المركز الثانى عالميا

الجمعة، 09 فبراير 2018 05:48 م
مستشفى الباطنة بجامعة المنصورة تسجل المركز الثانى عالميا المؤتمر السنوى لقسم القلب بمستشفى الباطنة بجامعة المنصورة


الدقهلية - محمد حيزة
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صرح الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، أن الدكتور سامح شاهين أستاذ القلب بطب عين شمس ورئيس الجمعية المصرية لأطباء القلب أعلن خلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر السنوى لقسم القلب بمستشفى الباطنة بجامعة المنصورة أن الجمعية الأوروبية لأطباء القلب، سجلت أن قسم القلب بالمنصورة فاز  بالمركز الثانى عالميا والمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط  فى دقة التسجيل لحالات انسداد الشريان التاجى والتدخلات العلاجية لهذا المرض المميت.
 
وأكد الدكتور محمود يوسف رئيس قسم القلب والأوعية بمستشفى الباطنة بجامعة المنصورة أن قسم القلب سجل خلال ستة أشهر 440 حالة بنسبة نجاح 98 % وبذلك يسجل القسم  ترتيب متميز دوليا فى المراكز المتخصصة لأمراض القلب التدخلات العلاجية لحالات انسداد الشريان التاجى، وذلك بعد إعلان رئيس الجمعية المصرية لأطباء القلب.
 
 

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