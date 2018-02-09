مستشار مفتى الجمهورية: نعانى من الفقه الأعور ونحتاج لمراجعة لصد الإرهاب

مستشار مفتى الجمهورية: نعانى من الفقه الأعور ونحتاج لمراجعة لصد الإرهابالجمعة، 09 فبراير 2018 10:31 م
مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية
كتب محمود العمري
إضافة تعليق
قال الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية، إن أصحاب الفكر المتطرف الإرهابى، لا يفرقون بين مسلم ومسيحى ولا أى ديانة، بل يتعاملون بمبدأ أنت معنا أم لست معنا، وهذا نتيجة الخلل الذى تعيش فيه هذه الجماعات.
وأضاف فى كلمته بندوة "مواجهة فتاوى الإرهاب بمعرض الكتاب"، اليوم الجمعة، أن الإرهابى يستخدم الفتاوى الشاذة لاستحلال الدماء، دون اطلاع أو معرفة، ونحن نعانى من الفقه الأعور، وعلينا تحديد المفاهيم بالمنهج الوسطى، حتى لا يحدث احتلال من الفكر المتطرف، وهناك اختلال واختزال وابتذال للمفاهيم تحتاج إلى مراجعة.
وتابع أن الإرهابى يقتل الجميع ولا يفرق، بل يقتل المسلم والمسيحى، ولا يعرف أن القتل خارج راية الدولة يعد فسقًا، وهذا نتيجة للخلل الموجود حاليا لدى هذه الجماعات.
إضافة تعليق
حلم الثلاثية التاريخية يقترب.. برشلونة يكتب التاريخ فى ليلة الصعود لنهائى كأس ملك إسبانيا.. البارسا يصطاد "خفافيش فالنسيا" بثنائية ويضرب موعداً مع إشبيلية فى مشهد الختام.. وأرقام قياسية بالجملة
الناجى الوحيد من حادث "أسانسير مستشفى بنها": فقدت أبى و5 من أفراد أسرتى.. أحمد عبدالنبى لـ"اليوم السابع": شاهدت أختى تصارع الموت.. وأمى حاولت طمأنتى قبل وفاتها.. والإعدام يجب أن يكون مصير من دمروا حياتى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة