video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 فبراير 2018 04:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مستشار مفتى الجمهورية: نعانى من الفقه الأعور ونحتاج لمراجعة لصد الإرهاب

الجمعة، 09 فبراير 2018 10:31 م
مستشار مفتى الجمهورية: نعانى من الفقه الأعور ونحتاج لمراجعة لصد الإرهاب مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية


كتب محمود العمري
إضافة تعليق

قال الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية،  إن أصحاب الفكر المتطرف الإرهابى، لا يفرقون بين مسلم ومسيحى ولا أى ديانة، بل يتعاملون بمبدأ أنت معنا أم لست معنا، وهذا نتيجة الخلل الذى تعيش فيه هذه الجماعات. 
 
وأضاف فى كلمته بندوة "مواجهة فتاوى الإرهاب بمعرض الكتاب"، اليوم الجمعة، أن الإرهابى يستخدم الفتاوى الشاذة لاستحلال الدماء، دون اطلاع أو معرفة،  ونحن نعانى من الفقه الأعور، وعلينا تحديد المفاهيم بالمنهج الوسطى،  حتى لا يحدث احتلال من الفكر المتطرف، وهناك اختلال واختزال وابتذال للمفاهيم تحتاج إلى مراجعة. 
 
وتابع أن الإرهابى يقتل الجميع ولا يفرق، بل يقتل المسلم والمسيحى، ولا يعرف أن القتل خارج راية الدولة يعد فسقًا، وهذا نتيجة للخلل الموجود حاليا لدى هذه الجماعات. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. ناجح إبراهيم: ما حققه جيش مصر انتصار كبير على الإرهاب.. وداعش لا وجود له

الأحزاب السياسية لـ"الجيش المصرى" عن عملية سيناء 2018: 2000 سلام وتحية.. المصريين الأحرار: مصر تسطر مجدا جديدا بانتصارها على الإرهاب.. حماة الوطن: القوات المسلحة تطهر البلاد من البؤر الشيطانية

اخبار عاجلة

اخبار مصر

مجدي عاشور

الإفتاء

الارهاب



لا تفوتك
فيديو.. المتحدث العسكرى: "سيناء 2018" تستهدف السيطرة على منافذ الدولة

فيديو.. المتحدث العسكرى: "سيناء 2018" تستهدف السيطرة على منافذ الدولة

مفاجأة.. الأهلى يمنح إنبى 30% من قيمة بيع أو إعارة صلاح محسن

مفاجأة.. الأهلى يمنح إنبى 30% من قيمة بيع أو إعارة صلاح محسن

حلم الثلاثية التاريخية يقترب.. برشلونة يكتب التاريخ فى ليلة الصعود لنهائى كأس ملك إسبانيا.. البارسا يصطاد "خفافيش فالنسيا" بثنائية ويضرب موعداً مع إشبيلية فى مشهد الختام.. وأرقام قياسية بالجملة

حلم الثلاثية التاريخية يقترب.. برشلونة يكتب التاريخ فى ليلة الصعود لنهائى كأس ملك إسبانيا.. البارسا يصطاد "خفافيش فالنسيا" بثنائية ويضرب موعداً مع إشبيلية فى مشهد الختام.. وأرقام قياسية بالجملة

الناجى الوحيد من حادث "أسانسير مستشفى بنها": فقدت أبى و5 من أفراد أسرتى.. أحمد عبدالنبى لـ"اليوم السابع": شاهدت أختى تصارع الموت.. وأمى حاولت طمأنتى قبل وفاتها.. والإعدام يجب أن يكون مصير من دمروا حياتى

الناجى الوحيد من حادث "أسانسير مستشفى بنها": فقدت أبى و5 من أفراد أسرتى.. أحمد عبدالنبى لـ"اليوم السابع": شاهدت أختى تصارع الموت.. وأمى حاولت طمأنتى قبل وفاتها.. والإعدام يجب أن يكون مصير من دمروا حياتى

عادل إمام يصور "عوالم خفية" لمدة أسبوع فى الإسكندرية

عادل إمام يصور "عوالم خفية" لمدة أسبوع فى الإسكندرية

مروان محسن يعلن جاهزيته لقيادة هجوم الأهلى أمام المقاولون

مروان محسن يعلن جاهزيته لقيادة هجوم الأهلى أمام المقاولون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة