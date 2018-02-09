مستشار مفتى الجمهورية: نعانى من الفقه الأعور ونحتاج لمراجعة لصد الإرهاب





كتب محمود العمري

قال الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية، إن أصحاب الفكر المتطرف الإرهابى، لا يفرقون بين مسلم ومسيحى ولا أى ديانة، بل يتعاملون بمبدأ أنت معنا أم لست معنا، وهذا نتيجة الخلل الذى تعيش فيه هذه الجماعات.

وأضاف فى كلمته بندوة "مواجهة فتاوى الإرهاب بمعرض الكتاب"، اليوم الجمعة، أن الإرهابى يستخدم الفتاوى الشاذة لاستحلال الدماء، دون اطلاع أو معرفة، ونحن نعانى من الفقه الأعور، وعلينا تحديد المفاهيم بالمنهج الوسطى، حتى لا يحدث احتلال من الفكر المتطرف، وهناك اختلال واختزال وابتذال للمفاهيم تحتاج إلى مراجعة.

وتابع أن الإرهابى يقتل الجميع ولا يفرق، بل يقتل المسلم والمسيحى، ولا يعرف أن القتل خارج راية الدولة يعد فسقًا، وهذا نتيجة للخلل الموجود حاليا لدى هذه الجماعات.