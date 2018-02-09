مستشار مفتى الجمهورية: الحجاب واجب ولكن ليس بالإكراه





كتب محمود العمري

قال الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية، إن الحجاب واجب ولكن ليس بالإكراه، جاء ذلك ردا على سؤال من أحد الحاضرين فى ندوة بمعرض الكتاب.

وأضاف فى كلمته بندوة "مواجهة الفتاوى الشاذة بمعرض الكتاب"، أن التصوف يعد من الاستخدامات الأساسية فى مواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن أهل التصوف من المقربين لدينا، بالإضافة إلى أنهم أهل "وسطية".