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مستشار مفتى الجمهورية: الحجاب واجب ولكن ليس بالإكراه

الجمعة، 09 فبراير 2018 09:49 م
مستشار مفتى الجمهورية: الحجاب واجب ولكن ليس بالإكراه مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية


كتب محمود العمري
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قال الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية، إن الحجاب واجب ولكن ليس بالإكراه، جاء ذلك ردا على سؤال من أحد الحاضرين فى ندوة بمعرض الكتاب. 
 
وأضاف فى كلمته بندوة "مواجهة الفتاوى الشاذة بمعرض الكتاب"، أن التصوف يعد من الاستخدامات الأساسية فى مواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن أهل التصوف من المقربين لدينا، بالإضافة إلى أنهم أهل "وسطية".
 
كان ناجح إبراهيم المفكر الإسلامى، أكد فى تصريحات خلال الندوة أن هناك عيبا كبيرا فى نقل الفتاوى من عصر إلى عصر، وهو سبب كثير من المشاكل، وداعش يقدسون بعض الفقهاء، لافتا إلى أن داعش والقاعدة ليسا أبناء النص ولا هم أبناء العصر".
 

 


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