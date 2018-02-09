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الجمعة، 09 فبراير 2018 09:11 ص
خالد صلاح
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مسئول موريتانى: لسنا فى حاجة لتشكيل حكومة توافقية خلال الوقت الحالى

الجمعة، 09 فبراير 2018 07:08 ص
مسئول موريتانى: لسنا فى حاجة لتشكيل حكومة توافقية خلال الوقت الحالى الرئيس الموريتانى


أ ش أ
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استبعد محمد الأمين ولد الشيخ وزير الثقافة الناطق الرسمى باسم الحكومة الموريتانية، تشكيل حكومة توافقية فى موريتانيا .

وقال الوزير - فى مؤتمر صحفى الخميس - إنه "ليس فى الأفق تشكيل حكومة توافقية، لأن الحكومة متوافقة، ولا يتم اللجوء إلى تشكيل حكومة الوفاق إلا فى حالات الأزمة أو غياب أغلبية مطلقة".


وأشار إلى أن الانتخابات فى البلاد تجرى بشفافية لأنها تشرف عليها لجنة مستقلة، وأن الحكومة لم تعد تسير الانتخابات ولم تعد وزارة الداخلية تشرف عليها، مؤكدا استقلالية هذه اللجنة .
وحول التظاهرات التى تقوم بها أحزاب المعارضة، أكد الوزير أن احتجاجات المعارضة أمر مرحب به ولكن المطلوب منها أن تكون وفق الضوابط القانونية، وأن تكون مرخصة وتمر فى جو هادئ وديمقراطي، لافتا إلى أن باب المظاهرات مفتوح ودليل صحى على الجو الديمقراطى الذى يسود البلاد.
 

 

 


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