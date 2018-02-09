مسؤول أمريكى: محادثات تيلرسون مع تركيا بشأن سوريا ستكون صعبة

مسؤول أمريكى: محادثات تيلرسون مع تركيا بشأن سوريا ستكون صعبةالجمعة، 09 فبراير 2018 06:40 م
وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
(رويترز)
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قال مسؤول أمريكى كبير اليوم الجمعة إن وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون سيحث تركيا على كبح عمليتها العسكرية فى شمال سوريا خلال زيارته للدولة العضو فى حلف شمال الأطلسى الأسبوع القادم.
وقال المسؤول للصحفيين فى إفادة مقتضبة عن الجولة التى يقوم بها تيلرسون فى الفترة من 11 إلى 16 فبراير شباط وتشمل الأردن وتركيا ولبنان ومصر والكويت "ستكون محادثات صعبة".
وفيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية التركية قال المسؤول "إنها صعبة. الأتراك غاضبون وهذا وقت صعب للتعامل فيما بيننا ولكننا نعتقد أنه لا تزال هناك بعض المصالح الأساسية المشتركة ".
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