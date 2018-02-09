مدير أمن سوهاج يتفقد الاستعدادات الأمنية بالمحافظة

الخدمات الأمنية بسوهاج
سوهاج محمود مقبول
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أعلنت مديرية أمن سوهاج اليوم الجمعة رفع حالة الاستعداد القصوى ووضع الخطط الأمنية برؤى استباقية لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الخدمات على دور العبادة والمناطق السياحية والمنشآت الشرطية والعامة والمنشآت الحيوية.
تفقد اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، جميع الخدمات الأمنية المتمركزة أمام الكنائس والأديرة والمنشآت الحيوية والبنوك بالإضافة إلى تفقد الأكمنة الموجودة على الطرق الزراعية والصحراوية والأكمنة الحدودية، وتم وضع الخطط الأمنية الخاصة بالمحافظة برؤى استباقية لمواجهة التحديات الراهنة.
وتم نشر العديد من القوات والتمركزات والدوريات السيارة على مدار الساعة بكافة المناطق بطول الطريق الزراعى وبالشوراع الرئيسية وتدعيم جميع الشوارع والميادين بكاميرات المراقبة مع تفعيل غرفة العمليات التى تعمل على مدار الساعة وتتابع البلاغات والحالة الأمنية بجميع القطاعات.
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