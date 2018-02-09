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مدير أمن الغربية يتفقد خدمات قوات الأمن ويشدد على الاهتمام بعمليات التدريب

الجمعة، 09 فبراير 2018 06:41 م
مدير أمن الغربية يتفقد خدمات قوات الأمن ويشدد على الاهتمام بعمليات التدريب اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية


الغربية – عادل ضرة
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تفقد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اليوم الجمعة، إدارة قوات الأمن بطنطا، وشدد على الاهتمام بالعملية التدريبية للارتقاء بمستوى الأداء، واختيار العناصر الأفضل للقيام بمأموريات تأمين زيارة  الوفود، وتحقيق روح الانتماء والولاء، وعدم الانصياع وراء الشائعات المغرضة التى تهدف إلى شق وحدة الصف .
 
كما  تفقد العيادات الطبية والصيدلية الخاصة بالإدارة، ووجه بمداومة مرور طبيب القسم على المجندين وتوقيع الكشف الدورى عليهم وإثبات ذلك بالدفاتر المعدة لهذا الغرض.
 
وشدد مدير الأمن على الاهتمام بنظافة المكان والأدوات المستخدمة فى الطهى، والتأكيد على جودة الطهى، وسلامة الخضروات قبل استلامها من المورد، وضرورة اتباع الطرق الصحية السليمة فى التعامل مع اللحوم.
 
كما تفقد أعمال الترميمات بعنابر إعاشة المجندين وتكليف المهندس المختص بسرعة إنهاء الأعمال ومطابقتها  للمواصفات الهندسية.
 
ووجه "حسونة" باستنفار جميع الجهود لتحقيق الأمن وتكثيف التواجد الشرطى وإجهاض أى محاولات إرهابية أو تخريبية فى ظل الظروف الأمنية الراهنة .
 
ونبه الضباط والأفراد بحسن معاملة المجندين والاهتمام بجميع وسائل الإعاشة وتوفير الرعاية الصحية للمجندين والتعايش اليومى معهم لحل مشاكلهم الشخصية.

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