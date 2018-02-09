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الجمعة، 09 فبراير 2018 05:48 م
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مدير أمن الجيزة يتفقد الحالة الأمنية لتأمين المحافظة

الجمعة، 09 فبراير 2018 02:48 م
مدير أمن الجيزة يتفقد الحالة الأمنية لتأمين المحافظة مدير أمن الجيزة خلال إحدى الجولات الأمنية


كتب بهجت أبو ضيف
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أجرى اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة جولة اليوم الجمعة، لتفقد القوات المعينة لتأمين الميادين والشوارع، بالإضافة إلى متابعة الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين المنشات الهامة بأنحاء المحافظة.

وشدد مدير أمن الجيزة على الضباط والأفراد بتشديد الإجراءات الأمنية، والالتزام ببنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المحافظة، مع التعامل بحزم مع الخارجين عن القانون، والتصدى لأى محاولة تهدف إلى زعزعة الأمن وإثارة الفوضى.

مدير أمن الجيزة يتفقد الحالة الأمنية لتأمين المحافظة (1)
 

 

مدير أمن الجيزة يتفقد الحالة الأمنية لتأمين المحافظة (2)
 

 

مدير أمن الجيزة يتفقد الحالة الأمنية لتأمين المحافظة (3)
 

 

مدير أمن الجيزة يتفقد الحالة الأمنية لتأمين المحافظة (4)
 

 

مدير أمن الجيزة يتفقد الحالة الأمنية لتأمين المحافظة (5)
 

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