محكمة ألمانية تقضى بالسجن المؤبد على أفغانى قتل مواطنة لاعتناقها المسيحية





برلين (أ ف ب)

حكمت محكمة ألمانية الجمعة، بالسجن المؤبد على طالب لجوء أفغانى طعن حتى الموت مواطنه وهى أم لأربعة أطفال لأنها اعتنقت المسيحية.

وقتل الشاب البالغ من العمر 30 عاما، ولم تذكر السلطات اسمه المراة أمام اثنين من أطفالها خارج سوبر ماركت فى مدينة برين آم شيمزى الجنوبية فى أبريل الماضى.

وقد طعن القاتل المرأة 16 مرة.

وأفادت النيابة العامة فى بلدة تراونشتاين أن المتهم كان غاضبا لأنها تخلت عن ديانتها الإسلام.

وقد أكد المدعون العامون خلال المحاكمة أن المرأة البالغة من العمر 38 عاما سألت الرجل فى وقت سابق عما إذا كان يريد اعتناق المسيحية أيضا، وهذا أمر "لا يمكن التوفيق بينه وبين عقيدته الإسلامية"، حسب قولهم.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن محامى المتهم طلب من القضاة الرأفة قائلا إن موكله كان يعيش حياة صعبة وتعرض لأعمال عنف منذ سن مبكرة.