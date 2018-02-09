محافظ سوهاج :كل الدعم للرئيس السيسى والعمليات العسكرية فى سيناء





سوهاج عمرو خلف

أكد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج دعم كافة أبناء المحافظة للجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي ،في مكافحة الإرهاب، والعمل على اقتلاعه من جذوره، مشيدا بالعمليات العسكرية الشاملة التي تقوم بها الآن القوات المسلحة والشرطة في مناطق عديدة بسيناء وعدد من المحافظات "سيناء 2018" ، والتى أعلنت القوات المسلحة ووزارة الداخلية عن انطلاقها اليوم الجمعة، لمواجهة العناصر الإرهابية والإجرامية فى أنحاء الجمهورية.

وأضاف المحافظ ، فى بيان أن الشعب المصرى يقدر جيدا التضحيات والبطولات الكبيرة التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية التى تسعى لتنفيذ مخططاتها ومؤامراتها الشيطانية لنشر الخراب والدمار فى كل مكان وإيقاف عجلة التنمية ، وأن القضاء على التنظيمات والجماعات الإرهابية يتطلب التعاون والتكاتف التام بين كافة فئات ومؤسسات الدولة لاقتلاع جذورها الشيطانية ودعم الجهود الضخمة التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة فى حربها ضد الإرهاب.

وأوضح عبدالمنعم أن الشعب لن ينسي تضحيات جيش مصر الباسل وأفراد شرطتها الشجعان الذين يضحون بأرواحهم فداءً لمصر ودعما لاستقرارها عاشت مصر حرة وتحيا يامصر عزيزة قوية برجالها الأقوياء لأنهم خير أجناد الأرض.

ومن جانبه، أعلن مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة دعمه لبيان القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018، التى بدأت فجر اليوم، وأكد على الثقة المطلقة فى القوات المسلحة، لما تقوم به من جهود فى محاربة الإرهاب، والحفاظ على كامل حدود الوطن برًا وبحرًا وجوًا.

وأشار مجلس الجامعة إلى تضامنه الكامل مع كل ما تتخذه القوات المسلحة والشرطة المصرية من إجراءات لتأمين البلاد على مختلف الأصعدة والمجالات، وثقتها اللا محدودة فيما تقوم به من جهود وطنية مخلصة لحماية الوطن وحماية مقدرات شعب مصر العظيم.