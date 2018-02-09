محافظ سوهاج :كل الدعم للرئيس السيسى والعمليات العسكرية فى سيناء

محافظ سوهاج :كل الدعم للرئيس السيسى والعمليات العسكرية فى سيناءالجمعة، 09 فبراير 2018 07:42 م
سوهاج عمرو خلف
أكد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج دعم كافة أبناء المحافظة للجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي ،في مكافحة الإرهاب، والعمل على اقتلاعه من جذوره، مشيدا بالعمليات العسكرية الشاملة التي تقوم بها الآن القوات المسلحة والشرطة في مناطق عديدة بسيناء وعدد من المحافظات "سيناء 2018" ، والتى أعلنت القوات المسلحة ووزارة الداخلية عن انطلاقها اليوم الجمعة، لمواجهة العناصر الإرهابية والإجرامية فى أنحاء الجمهورية.
وأضاف المحافظ ، فى بيان أن الشعب المصرى يقدر جيدا التضحيات والبطولات الكبيرة التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية التى تسعى لتنفيذ مخططاتها ومؤامراتها الشيطانية لنشر الخراب والدمار فى كل مكان وإيقاف عجلة التنمية ، وأن القضاء على التنظيمات والجماعات الإرهابية يتطلب التعاون والتكاتف التام بين كافة فئات ومؤسسات الدولة لاقتلاع جذورها الشيطانية ودعم الجهود الضخمة التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة فى حربها ضد الإرهاب.
وأوضح عبدالمنعم أن الشعب لن ينسي تضحيات جيش مصر الباسل وأفراد شرطتها الشجعان الذين يضحون بأرواحهم فداءً لمصر ودعما لاستقرارها عاشت مصر حرة وتحيا يامصر عزيزة قوية برجالها الأقوياء لأنهم خير أجناد الأرض.
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