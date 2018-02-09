محافظ سوهاج : أجهزة المحافظة تيسر إجراءات الناخبين الوافدين للإدلاء بأصواتهم





سوهاج عمر خلف

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج إن جميع الأجهزة بالمحافظة تقدم كل الدعم للهيئة الوطنية للانتخابات للإعداد للانتخابات الرئاسية فى الشهر القادم من خلال إعداد مقار لجان الانتخابات بجميع قرى ومدن المحافظة، وكذلك إعداد قاعدة بيانات للمواطنين الوافدين والراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.

وأكد المحافظ أن الهيئة الوطنية للانتخابات، تقوم بتيسيرالإجراءات للناخبين الوافدين فى الانتخابات الرئاسية من خلال ١٣مقر لتسجيل أسمائهم بجميع مدن المحافظة ، والتى تأتى فى إطار الحرص على تمكينهم من أداء حقهم الدستورى فى الانتخاب دون عناء أو مشقة.. مشيرا إلى أن الهيئة راعت أن ظروف العمل والإقامة المؤقتة لأعداد من المواطنين فى محافظات بعيدة عن محافظاتهم الأم، قد تحول دون تنقلهم والتمكن من التواجد فى موطنهم الانتخابى للإدلاء بأصواتهم أثناء مواعيد الانتخابات المحددة.

وشدد عبدالمنعم على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ومديرى المديريات بالتعاون وتقديم الدعم والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، فى توفير كل الامكانيات المتاحة للجان الانتخابات بقري ومدن المحافظة ولجان الوافدين خلال الانتخابات الرئاسية.

من ناحية أخرى تطرق المحافظ إلى حملات التطعيم التي تنظمها المحافظة، وقال هناك 845 ألف طفل مستهدف تطعيمهم في حملة التطعيم ضد مرض شلل الاطفال من سن يوم وحتي 5 سنوات على مستوى جميع قرى ومراكز المحافظة وأن عدد الفرق التي ستنفقذ الحملة يبلغ عددها 2351 فرقة تضم الفرق الثابتة والمتحركة.

وأشار المحافظ فى بيان رسمى إلى أن الحملة مقرر تنفيذها من يوم الأحد القادم الموافق 11 و تستمر حتي يوم الاربعاء 14 من هذا الشهر، وأن مديرية الصحة ستقوم بتنفيذ حملة التطعيم بالمحافظة خلال هذه الفترة بفرق تطعيم ثابتة بالمراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والميادين العامة ومحطات السكك الحديدية والاتوبيسات ومطار سوهاج الدولى من الساعة الثامنة وحتى الساعة الثانية ظهرا، وفرق تطعيم متحركة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءا فى المدن والقري للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين