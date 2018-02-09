محافظ جنوب سيناء يختتم فعاليات ملتقى الاخاء العربى بشرم الشيخ





جنوب سيناء – فايزة مرسال

اختتم اليوم الخميس، فعاليات ملتقى الإخاء العربى الأول لصقل الكوادر وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية من المدينة الشبابية بشرم الشيخ، والذى عقد فى الفترة من 3 إلى 9 فبراير الجارى، بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية بمشاركة 11 دولة عربية هي السودان، الأردن، الكويت، السعودية، تونس، لبنان، جيبوتي، ليبيا، الإمارات،واليمن بالإضافة إلي مصر الدولة المنظمة.

حضر الختام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء عبد الفتاح حلمى المستشار اﻹعلامي للمحافظة، وعلى أنور الشناوى، وكيل وزارة الشباب الرياض بالمحافظة.

وناقش المؤتمر عدة موضوعات من بينها " الرياضة و اﻷمن العربي " و"تنمية المهارات المهنية ﻷخصائي الرياضة للجميع والثقافة الرياضية، والقدوة واﻹعلام الرياضي في الدول العربية، بهدف فتح آفاق التواصل بين الثقافات العربية المختلفة، في مجال تفعيل الدور المجتمعي للرياضة، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتنمية وثقل الكوادر الرياضية، وإكساب الخبرات اﻹدارية والفنية والتنظيمية في إقامة المهرجانات والبرامج الرياضية،و صقل الكوادر الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية

وقام المحافظ في نهاية الملتقي بتسليم شهادات التقدير للمشاركين ودروع للفائزين.