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محافظ الشرقية والقيادات التنفيذية يؤدون واجب العزاء فى وفاة والدة مدير الأمن

الجمعة، 09 فبراير 2018 07:16 م
محافظ الشرقية والقيادات التنفيذية يؤدون واجب العزاء فى وفاة والدة مدير الأمن عزاء والدة مدير امن الشرقية


الشرقية - إيمان مهنى
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تقدم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية وفدًا من القيادات التنفيذية والأمينة والشعبية لتقديم واجب العزاء والمواساة، للواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية فى وفاة والدته، وذلك بمسقط رأسه بقرية أبو الخاو بكوم حمادة بمحافظة البحيرة.
 
وأعرب المحافظ عن خالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.
 
وألقى الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية كلمة قدم فيها واجب العزاء والمواساة باسم محافظ الشرقية وأعضاء الجهاز التنفيذى للواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية .
 
شارك فى تقديم واجب العزاء الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق، واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية المحلية، وعددًا من مديرى المديريات الخدمية والمستشار العسكرى للمحافظة ونواب البرلمان والقيادات الأمنية وممثلين عن الإدارات النوعية بالديوان العام.
 
 
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اثناء تقديم واجب العزاء
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جانب من العزاء

 


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