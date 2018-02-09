محافظ الدقهلية يكرم فريق علوم المنصورة مكتشفى حفرية ديناصور الواحات "منصورا سورس"





الدقهلية شريف الديب

كرم الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، فريق العمل البحثى التابع لكلية علوم المنصورة والمعروف إعلاميا بمكتشف حفرية الديناصور "منصورا سورس"، بمنحهم درع التميز، موجهاً لهم الشكر على ما بذلوه، مؤكدا أن هذا الاكتشاف سيكون له التأثير البالغ فى تغير مجرى التاريخ مما يعود بالخير العميم على مصر، مشيرا إلى أن هذا الاكتشاف يعد الأول لفريق بحثى مصرى فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

جاء تكريم المحافظ، لمكتشفى حفرية الديناصور "منصورا سورس" خلال الحفل الختامى لمحافظه الدقهلية بعيدها القومي فبراير 2018 والذى اقيم بالقاعة الكبرى بالمحافظة، بحضور المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، العقيد أحمد صلاح الدين، المستشار العسكرى للمحافظة، الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، حازم نصر، نائب رئيس تحرير الاخبار ومدير مكتب أخبار اليوم بالمنصورة، الدكتور إبراهيم الزيات، نقيب الأطباء بالدقهلية، القيادات التنفيذية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وكلاء الوزارة مديرى مديريات الخدمات، رؤساء قطاعات المرافق، نواب البرلمان بالمحافظة، وجمع كبير من أبناء المنصورة.

وقال محافظ الدقهلية، للمكرمين من أعضاء الفريق "رفعتم رأس هيئات التدريس بكل الجامعات المصرية عاليا وليس بجامعه المنصورة فقط" موجهاً التهنئة لجامعه المنصورة وكل الجامعات المصرية على هذا الاكتشاف.

الجدير بالذكر أن برنامج الحفل تضمن العديد من الفقرات الغنائية لحفيدة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم الفنانة "ثناء نبيل" وفرقه دار الاوبرا المصرية شملت الأغاني الوطنية.

وفى نهاية الحفل كرم الشعراوى، الدكتورة هدى بلاط، مدير عام الادارة العامة للتنمية البشرية لجهودها المتميزة في الاعداد والتنسيق المتميز لفقرات الاحتفال الفنية والثقافية، مهنئاً شعب الدقهلية بالعيد القومي متمنيا ان يعيده على مصر بصفه عامه والدقهلية بصفة خاصة بالخير واليمن والبركات.