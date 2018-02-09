video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 09 فبراير 2018 09:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يكرم فريق علوم المنصورة مكتشفى حفرية ديناصور الواحات "منصورا سورس"

الجمعة، 09 فبراير 2018 04:26 ص
محافظ الدقهلية يكرم فريق علوم المنصورة مكتشفى حفرية ديناصور الواحات "منصورا سورس" خلال حفل التكريم


الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

كرم الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، فريق العمل البحثى التابع لكلية علوم المنصورة والمعروف إعلاميا  بمكتشف حفرية الديناصور "منصورا سورس"، بمنحهم درع التميز، موجهاً لهم الشكر على ما بذلوه، مؤكدا أن هذا الاكتشاف سيكون له التأثير البالغ فى تغير مجرى التاريخ مما يعود بالخير العميم على مصر، مشيرا إلى أن هذا الاكتشاف يعد الأول لفريق بحثى مصرى فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

جاء تكريم المحافظ، لمكتشفى حفرية الديناصور "منصورا سورس" خلال الحفل الختامى لمحافظه الدقهلية بعيدها القومي فبراير 2018 والذى اقيم بالقاعة الكبرى بالمحافظة، بحضور المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، العقيد أحمد صلاح الدين، المستشار العسكرى للمحافظة، الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، حازم نصر، نائب رئيس تحرير الاخبار ومدير مكتب أخبار اليوم بالمنصورة، الدكتور إبراهيم الزيات، نقيب الأطباء بالدقهلية، القيادات التنفيذية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وكلاء الوزارة مديرى مديريات الخدمات، رؤساء قطاعات المرافق، نواب البرلمان بالمحافظة، وجمع كبير من أبناء المنصورة.

 

 وقال محافظ الدقهلية، للمكرمين من أعضاء الفريق "رفعتم رأس هيئات التدريس بكل الجامعات المصرية عاليا وليس بجامعه المنصورة فقط" موجهاً التهنئة لجامعه المنصورة وكل الجامعات المصرية على هذا الاكتشاف.

 

الجدير بالذكر أن برنامج  الحفل تضمن العديد من الفقرات الغنائية لحفيدة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم  الفنانة "ثناء نبيل" وفرقه دار الاوبرا المصرية شملت الأغاني الوطنية.

 

وفى نهاية الحفل كرم الشعراوى، الدكتورة هدى بلاط، مدير عام الادارة العامة للتنمية البشرية لجهودها المتميزة في الاعداد والتنسيق المتميز لفقرات الاحتفال الفنية والثقافية، مهنئاً شعب الدقهلية بالعيد القومي متمنيا ان يعيده على مصر بصفه عامه والدقهلية بصفة خاصة بالخير واليمن والبركات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الدقهلية يضع حجر أساس ويفتتح عددا من المشروعات بالمنصورة

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظ الدقهلية

اعياد الدقهلية



لا تفوتك
استجابة فورية للرئيس.. إطلاق وثيقة تأمين لعمال اليومية بقسط شهرى 4 جنيهات

استجابة فورية للرئيس.. إطلاق وثيقة تأمين لعمال اليومية بقسط شهرى 4 جنيهات

10 رسائل لوزيرى خارجية مصر والسودان من القاهرة.. تعرف عليها

10 رسائل لوزيرى خارجية مصر والسودان من القاهرة.. تعرف عليها

مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو

مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو

من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات

من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات

صور.. طالب بالشرقية يبتكر "روبوت" لمساعدة المعاقين على الحركة بدون كرسى

صور.. طالب بالشرقية يبتكر "روبوت" لمساعدة المعاقين على الحركة بدون كرسى

الراقصة الروسية "جوهرة" تنهى إجراءات الإقامة بمصلحة الجوازات فى التحرير

الراقصة الروسية "جوهرة" تنهى إجراءات الإقامة بمصلحة الجوازات فى التحرير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة