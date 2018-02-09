محافظة القاهرة تبحث مع البنك الدولى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

كتب سيد الخلفاوى

ناقش المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة مع وفد الخبراء الكوريين المرشح من قبل البنك الدولى وعدد من ممثلى البنك الدولى وممثلى وزارة التعاون الدولى نتائج ورشة العمل الخاصة بمشروع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتى قدمت كافة الاستشارات العلمية والفنية والتجارب الناجحة فى مجال تطوير وتحسين اداراة الخدمات المقدمة للمواطنين بالقاهرة وتبسيط اجراءتها الكترونياَ والوصول إلى اقصر فترة ممكنة لانجازها من خلال مكتب واحد، وذلك عن طريق دعم التطوير الكامل لمراكز خدمة المواطنين بالأحياء وخطط العمل، والأرشفة الالكترونية وربط قواعد البيانات بالوزارات والجهات الحكومية الاخرى .

كما تطرق الاجتماع، بحسب بيان للمحافظة حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إلى عرض التجربة الكورية الناجحة فى مجال تنفيذ التطبيقات الذكية لتقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين، ومدى تناسبها مع رؤية محافظة القاهرة وتركيبة ونوعية أكثر من 53 خدمة تقدمها المحافظة لمواطنيها سواء مركزياَ او من خلال إحيائها.

وأكد المحافظ على أن العاصمة حريصة على التحول إلى برنامج حضارى مستحدث لتقديم الخدمات لمواطنيها بأفضل شكل ممكن ووفقاَ لاحدث وانجح التجارب العالمية فى هذا المجال، وسوف تستفيد المحافظة من المنحة التى يقدمها فريق العمل الكورى فى تطبيق استراتيجية تحسين ادارة الخدمات الالكترونية بشكل ذكى بما يوفر الكثير من الوقت فى سرعة اتمامها من خلال موقع ومكتب واحد يؤدى الخدمة، وبما يسهل عمل انظمة الرقابة والمتابعة على الموظفين المسئولين عن تأديتها بعيداَ عن اوجه الفساد المنتشرة بالعمل المحلى، وهذا كله يصب فى نتائج ملموسة لتحسين حياة المواطنين والارتقاء بخدماتهم .

ورحب المحافظ بأى تعاون ودعم دولى فنياَ او مادياَ يساهم فى الارتقاء بالخدمات التى تمس المواطن القاهرى وعودة الوجه الحضارى للمحافظة الذى يليق بها، مطالباَ بوضع خطة زمنية محددة لتطبيق التجربة الكورية الناجحة كبداية بحى الاسمرات واعتبارها نموذج مثالى للتطبيق قبل تعميمها وتكرارها بكافة احياء القاهرة.

جدير بالذكر بأن الوفد الكورى سبق له زيارة كل من مركزى خدمة المواطنين التكنولوجى بأحياء السلام أول ومصر الجديدة للوقوف على انظمة تقديم الخدمات للمواطنين الجارية حالياَ.

شهد اللقاء اللواء محمد الشيخ السكرتير العام، والسيد سنج كريس المدير الاستشارى للمشروع، ود. خالد عبد الحليم، والسيد اشيش خانا ممثلو البنك الدولى، والمستشار بدر الدين ممثلاَ عن وزارة التعاون الدولى.