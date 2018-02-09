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خالد صلاح
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مؤشر نيكى اليابانى يتراجع وسط موجة هبوط عالمية

الجمعة، 09 فبراير 2018 10:23 ص
مؤشر نيكى اليابانى يتراجع وسط موجة هبوط عالمية مؤشر نيكى - صورة ارشيفية


رويترز
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هبط المؤشر نيكى اليابانى اليوم الجمعة مع استمرار ضعف الأداء فى بورصة وول ستريت وقادت الأسهم المرتبطة بالنفط التراجع الأوسع نطاقا مع انخفاض أسعار الخام.

وأغلق المؤشر نيكى القياسى منخفضا 2.3 بالمئة إلى 21382.62 نقطة لتصل الخسائر الأسبوعية إلى 8.1 بالمئة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.9 بالمئة إلى 1731.97 نقطة لتصل خسائره الأسبوعية إلى 7.1 بالمئة.

كانت الأسهم اليابانية منيت يوم الثلاثاء بأكبر خسارة منذ يونيو 2016 من حيث النقاط حيث خسر المؤشر نيكى 4.7 بالمئة.

وفاق الخاسرون الرابحين عددا بواقع 524 سهما منخفضا مقابل 117 سهما رابحا اليوم الجمعة، فى حين لم يسجل 33 سهما تغيرا يذكر. وتراجعت جميع القطاعات.

وانخفض مؤشر قطاع النفط والفحم 4.9 بالمئة بينما خسر قطاع التعدين 5.4 بالمئة.

وهبطت أسعار النفط لليوم السادس اليوم الجمعة بعدما أعلنت إيران خططا لزيادة الإنتاج فى الوقت الذى سجل فيه إنتاج الخام الأمريكى مستويات قياسية مرتفعة مما عزز المخاوف بشأن ارتفاع حاد فى الإمدادات العالمية.

ونزلت أسهم نيسان موتور 3.1 بالمئة بعدما قالت الشركة المنتجة للسيارات يوم الخميس إن أرباح الربع الثالث انخفضت إلى النصف متأثرة بالتكاليف الناشئة عن التفتيش النهائى غير السليم فى الداخل وارتفاع الخصومات فى الولايات المتحدة.

وارتفعت أسهم نيكون ثلاثة بالمئة بعدما أعلنت الشركة أرباحا وتوقعات مثيرة للتفاؤل.

 

 


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