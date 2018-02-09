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مؤتمر تنمية اقتصاديات الريف بالمنوفية يؤيد السيسى ويثمن جهود التنمية

الجمعة، 09 فبراير 2018 05:27 م
مؤتمر تنمية اقتصاديات الريف بالمنوفية يؤيد السيسى ويثمن جهود التنمية جانب من المؤتمر


المنوفية - محمود شاكر
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شهدت محافظة المنوفية، اليوم، تدشين مبادرة تنمية اقتصاديات الأسرة الريفية من خلال المشروعات الصغيرة تلك المبادرة التى أطلقتها نقابة الفلاحين والجمعية المصرية للإبداع والتنمية ومؤسسة الفاضل واتحاد عام القبائل المصرية، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى والاتحاد المحلى لنقابات العمال بالمنوفية.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيب من فوزى فاضل، الأمين العام المساعد لنقابة الفلاحين وتوضيح الجهات المشاركة والتأكيد على دور المرأة فى تنمية المجتمع، ثم تحدث الدكتور محمد عبد الفتاح طاحون، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للإبداع والتنمية، عن أن المبادرة نموذج فريد للتكامل بين المجتمع المدنى "جمعيات أهلية ونقابات واتحادات والحكومة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة"، وأن الانطلاقة من المنوفية ثم تعمم لباقى محافظات الجمهورية .

وأشار على عبد الوهاب، رئيس الاتحاد المحلى، إلى جهود الاتحاد فى دعم وتبنى المبادرات الجادة والهادفة لخدمة الوطن من أجل التوصل للأسرة المنتجة صعودا للقرية المنتجة وصولا للمدينة المنتجة.

وتكلم محمد ريحان، نائب مدير جهاز تنمية المشروعات، عن دور الجهاز فى إصدار التراخيص وتمويل المشروعات والخدمات غير المالية والاشتراطات والضوابط والتيسيرات الممنوحة.

 وتحدث الدكتور أشرف هاشم، عميد المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات السابق عن المهارات الحياتية وكيفية تنميتها واستعرض أهم المشروعات المطروحة سواءا زراعية أو صناعية وكيفية إدارتها وتوفير السبل لنجاحها.

كما تم استطلاع رأى المتدربات الذى تجاوز عددهم 400 فتاة وسيدة فى نوعية البرامج التى يحتاجونها للإتفاق على برنامج زمنى للتنفيذ .

وفى نهاية اللقاء، ردد الجميع :"تحيا مصر.. تحيا مصر"، كما رددوا هتافات مؤيدة للرئيس السيسي.


 

 


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