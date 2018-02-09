لماذا لم تستغل مصر قطعة أرض مخصصة لها فى كازخستان لإقامة معرض دائم؟





كتب - إسلام سعيد

قبل قرابة عام من الآن زار الرئيس عبد الفتاح السيسي كازخستان، وكانت هى الزيارة الأولى بعد 10 سنوات من آخر زيارة لرئيسى مصرى لهذه الدولة عام 2006، ونتج عن هذه الزيارة عدد كبير من المكاسب أهمها الدعم الكبير الذى حظيت به مصر خلال مشاركتها فى معرض اكسبو أستانة خلال يونيو 2017.

وكان من بين نتائج هذه الزيارة وبعد مفاوضات مطولة، أعلن الجانب الكازاخى نيته تخصيص قطعة أرض فى موقع متميز لمصر قرب مطار كازخستان الدولى، بهدف إقامة منطقة لوجستية مصرية هناك أو معرض دائم للمنتجات والسلع بالعاصمة استانا بما يسهم فى تعريف السوق الكازاخية بالمنتج المصرى ويعزز التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين..وبعد هذه المدة نطرح تساؤلاً..ماذا تحقق فى هذا الملف؟.

فى هذا الإطار، قال مصدر مطلع لـ"اليوم السابع"، إن الجانب الكازاخى طالب مصر بإيفاد مسئول حكومى بدرجة وزير أو ممثل للحكومة المصرية للتوقيع على عقود التخصيص، مشيراً إلى أن الجانب الكازخستانى كان موافقا على التخصيص ومع التأخير الكبير فى إرسال مندوب للحكومة أصبح الموقف مبهما حول قطعة الأرض أو ربما لم تعد قطعة الأرض متاحة.

وأضاف المصدر – فضل عدم ذكر اسمه – أن كازخستان خصصت 36 ألف متر أرض فى موقع متميز قرب مطار كازخستان الدولى، وهذه ليست هى المرة الأولى التى يخصص لمصر قطعة أرض هناك، فخلال 2007 نجحت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى وقتها فى الحصول على موافقة لتخصيص قطعة أرض مماثلة ومع أحداث يناير انشغلت الدولة وضاعت هذه القطعة.

وعن وجود صعوبة فى عمل خط شحن بين مصر وكازخستان، قال المصدر " بالعكس فكرة وجود مركز لوجستى يضمن بضائع حاضرة هناك ومخازن للسلع سيسهل من عمليات النقل على دفعة واحدة، فى ظل عدم وضع الجانب الكازاخى شروط معينة لاستغلال قطعة الأرض، حتى أنها كانت تصلح معرض كبير ومركز لوجستى، وحاليا عدم وجود مكتب تجارى هناك يؤكد أن المفاوضات فى هذا الشأن توقفت.

وعلى جانب آخر أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض "إكسبو 2017"، فى العاصمة الكازاخية أستانة، أن الجناح المصرى سجل أعلى معدل للزيارات منذ انطلاق فعاليات المعرض يوم 10 يونيو الماضى.

وقالت اللجنة المنظمة لـ"إكسبو 2017" فى تقرير لها، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن ترتيب الدول من حيث الأعلى فى معدلات الزيارة جاء كالتالى: مصر، ثم جناح أفريقيا المجمع، وتركيا، وتايلاند، وأذربيجان، والهند، وأوزبكستان، وروسيا، واليابان والمملكة العربية السعودية، وخرجت كازاخستان، الدولة المستضيفة للمعرض، من تصنيف الأعلى فى معدلات الزيارة.

وأضاف تقرير اللجنة المنظمة للمعرض، أنه خلال الفترة من 21 أغسطس حتى 27 أغسطس الماضى، زار "إكسبو 2017" أكثر من 347 ألفا و130 شخصا، بمتوسط 49 ألفا و590 شخصا فى اليوم الواحد، وبلغ العدد الإجمالى لزوار المعرض منذ 10 يونيو حتى 27 أغسطس 3 ملايين و126 ألفا و950 شخصا.