كاميرات لمراقبة محيط أعمال إصلاح فواصل كوبرى المرج ومسطرد





كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بواسطة كاميرات لمنع الزحام فى محيط أعمال صيانة وإصلاح الفواصل العرضية لكوبرى مسطرد والمرج بالاتجاهين، وذلك فى إطار تطوير الطريق الدائرى ما يستلزم إغلاقًا جزئيًا لحارات مرورية والتى تنفذها الشركة الوطنية للتشييد "سامكو" وسط تدعيم الطريق بالخدمات المرورية.

وتجرى الأعمال باستقطاع 2 حارة مرورية من 4 حارات مرورية بالطريق وفتح باقى الحارات لحركة السيارات، على أن يتم البدء فى الأعمال لتنفيذ تطوير كوبرى مسطرد فى الاتجاه من أعلى الزراعى اتجاه نفق السلام، ثم تنفيذ الأعمال بكوبرى المرج بذات الاتجاه وعقب الانتهاء، سيتم إصلاح الفواصل الخاصة بكوبرى المرج للقادم من نفق السلام، ثم تنفيذ الأعمال بكوبرى مسطرد بذات الاتجاه.

وتكون الأعمال مستمرة حتى 12 فبراير يوميا من الساعة 11 ليلاً وحتى الساعة 5 صباحًا ذات اليوم لمدة 6 ساعات، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال، لحين الانتهاء منها ومراقبة حركة السيارات ووضع العلامات الإرشادية اللازمة بمحيط الأعمال.