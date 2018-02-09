"قومى الاتصالات": نبحث مع شركات المحمول تسجيل الخطوط ببصمة المستخدم

"قومى الاتصالات": نبحث مع شركات المحمول تسجيل الخطوط ببصمة المستخدمالجمعة، 09 فبراير 2018 03:23 م
المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت هبة السيد
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قال مصدر مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يبحث تطبيق نظام البصمة فى تسجيل خطوط المحمول بأسماء المستخدمين، مشيرا إلى وجود مناقشات فى هذا الشأن مع الشركات الأربع العاملة بالسوق.
وأوضح المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذا الأمر يستهدف وقف تلاعب بعض التجار ببيانات العملاء، لافتا إلى أن جهاز البصمة سيكون موصولا بالهاتف المحمول، وسيتم أخذ بصمة من المستخدم عند شراء خط جديد، وتحويلها ضمن نظام رئيسى للشركة والمعنيين، لتأكيد ملكية الخط.
وأضاف المصدر، أن الجهاز لم يتراجع عن قراره السابق بوقف بيع خطوط المحمول خارج المنافذ الرسمية، كما لم يتم حسم إمكانية السماح للتجارة بالعودة مرة أخرى لبيع خطوط المحمول، فى ضوء مناقشات خاصة بتطبيق نظام البصمة لتسجيل خطوط المحمول.
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