قوات سوريا الديموقراطية تؤكد اعتقال المسلح الداعشى "كوتى" أثناء فراره لتركيا

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أكد مسئول مكتب العلاقات العامة فى قوات سوريا الديموقراطية ريدو خليل الجمعة لوكالة فرانس برس، اعتقال المسلح فى تنظيم داعش البريطانى الكسندا كوتى أثناء فراره إلى تركيا.

وقال خليل لفرانس برس فى مدينة عامودة شمال شرق البلاد "تم اعتقال الداعشى البريطانى الكسندا كوتى على يد وحدة مكافحة الارهاب فى ريف الرقة فى

يناير" الماضى، مشيراً إلى أنه "كان يحاول الهرب إلى داخل تركيا".