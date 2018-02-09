قوات الأمن العراقية تفرض إجراءات أمنية مشددة على ساحة التحرير فى بغداد

قوات الأمن العراقية تفرض إجراءات أمنية مشددة على ساحة التحرير فى بغدادالجمعة، 09 فبراير 2018 03:18 م
الشرطة العراقية - أرشيفية
أ ش أ
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فرضت قوات الأمن العراقية إجراءات أمنية مشددة على الطرق المؤدية لساحة التحرير بوسط بغداد.
وقال مصدر أمنى عراقى - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز)، اليوم الجمعة - "إن قوات بدأت بقطع بعض الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما فرضت إجراءات مشددة تزامنا مع تظاهرة مزمع انطلاقها عصر اليوم".
وأضاف المصدر، أن القوات الأمنية فرضت إجراءات أمنية مشددة وبدأت بإغلاق كافة الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مشيرا إلى أن إغلاق الطرق يأتى كاحتراز أمنى بالتزامن مع تظاهرة فى ساحة التحرير.
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