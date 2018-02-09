قافلة لكلية الطب بجامعة المنصورة للكشف عن مرض السكر ومضاعفاته

قافلة لكلية الطب بجامعة المنصورة للكشف عن مرض السكر ومضاعفاتهالجمعة، 09 فبراير 2018 06:23 م
أثناء الكشف على المرضى
الدقهلية شريف الديب
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نظم قطاع شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة بجامعة المنصورة، اليوم الجمعة، قافلة طبية متخصصة لمرضى السكر و اكتشاف مضاعفاته لتخصصات العيون وأمراض الباطنة و أمراض الكلى و الأمراض العصبية لمدينة بلقاس بالمشاركة مع مديرية الشئون الصحية بالدقهلية.
القافلة برعاية الدكتورة محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة ، وإشراف الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب ،وبرئاسة الدكتورة نسرين صلاح عمر وكيل الكلية لشئون البيئة ،الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، وإشراف الدكتورة هانم العرس مدير الإدارة الطبية ببلقاس ،وتم الكشف و الفحص لما يقرب من 270 مريضا من المصابين بمرض السكر فى جميع التخصصات الطبية ،وشارك بالقافلة فريق طبى من مركز طب و جراحة العيون بجامعة المنصورة بإشراف الدكتورة مها شاهين والدكتور محمد الصحصاح والدكتور عمر أسامة لطفى .
تم تحويل ما يزيد عن 10 حالات إلى مركز طب و جراحة العيون بالمنصورة لأسباب مختلفة منها علاج المياه البيضاء أو فحص مجال الإبصار أو لعلاج تورم الماقولة وصاحب القافله طلبة كلية الطب المشاركون فى مبادرة شباب مصر التابعة لوزارة الصحة و اليونيسف و جمعوا استبيانات استطلاع وعى مرضى السكر بأسباب و طرق علاج تأثيرات السكر على الشبكية من 65 مريضا و قاموا بعدها بتوضيح بعض المفاهيم الأساسية لوقاية المرضى من تأثيرات السكر على الشبكية .
كما شارك فريق فى تخصص الباطنة العامة بإشراف الدكتورة رانيا بهريز مدرس الباطنة بكلية الطب و الدكتورة أميرة نوارة و تم فحص 110 مريض سكر و سحب عينات دم من 65 مريضا بعد أخذ موافقتهم لبحث نسب السكر التراكمى و حمض اليوريك و نسبة البيلوروبين فى الدم لمتابعة تأثير العلاج عليهم و شارك الدكتور خالد فريد مدرس الأمراض الباطنة تخصص أمراض الكلى بالكشف على عدد 28 حالة لاكتشاف أمراض الكلى لمرضى السكر كما قام الدكتور محمد طلبة تخصص طب المخ و الأعصاب بمناظرة 33 حالة من مرضى السكر .
أثناء الكشف على المرضى
اثناء كشف الاطباء على المرضى
الفريق المشارك فى القافلة الطبية
الكشق على المرضى
الكشق على مريضة
المواطنين أثناء القافلة
المواطنين يتجمعون للكشق عليهم
خلال الكشف
صورة اثناءء العمل بالقافلة الطبية
صورة من القافلة الطبية لجامعة المنصورة
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