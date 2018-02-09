فيديو.. محمود ياسين التهامى: صوتى للسيسي لأنه أعاد الأمن والأمان لمصر

فيديو.. محمود ياسين التهامى: صوتى للسيسي لأنه أعاد الأمن والأمان لمصرالجمعة، 09 فبراير 2018 10:05 م
محمود ياسين التهامى بمؤتمر دعم السيسيى
أسيوط - محمود عجمى
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قال المنشد الديني محمود ياسين التهامى، خلال مشاركته في مؤتمر دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمحافظة أسيوط، إنه فى هذا الوقت الذي تمر به مصر لا يوجد بديلا عن إعلانه تأييد ودعم انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية؛ مضيفا:" وأقول لمن يخالفنى الرأي لك منى كل الاحترام واحترم ثقافة الاختلاف، لكن صوتى للسيسي".
وأضاف المنشد محمود ياسين التهامي" أنا هانتخب الرئيس السيسي لانه أعاد الأمن والأمان لمصرنا الحبيبة، وأقول لمن يتحدث عن الظروف الاقتصادية: أنا فى فترة بعد عام 2011، لم أكن أستطيع إحياء الحفلات الدينية والتي كانت تتجاوز الـ 10 حفلات في اليوم الواحد، حيث لم يكن هناك أمن في البلاد؛ وفِي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رجعت وزارة الداخلية وتم بسط الأمن فى مختلف ربوع الجمهورية وكذلك رجال القوات المسلحة يسهرون على حفظ حدود البلاد ضد قوى الإرهاب الغاشم.. وتحيا مصر".
انطلقت فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية والذي تنظمه الطريقة الخليلية والأشراف بقنطرة المجذوب الأثرية بمدينة أسيوط.
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